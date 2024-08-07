«Цифра брокер»: Робкие признаки восстановления

Рынок накануне. Рынок стабилизировался во вторник после всплеска волатильности в предыдущий день. Индекс Московской биржи показал символический рост на 0,07% до 2830,75 п., в то время как индекс РТС, напротив, снизился на 0,18% до 1047,09 п. Сегмент суверенных облигаций продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,25%.

Представители ФРС США продолжают дискуссию на тему возможной рецессии в стране. Именно эта новость послужила катализатором для падения мировых рынков накануне. Глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРС готова принять необходимые меры для смягчения любых негативных последствий для американской экономики, несмотря на то, что он лично не считает текущую ситуацию рецессией.

Нефть марки Brent торгуется вблизи $76 за баррель. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью. По мнению руководства Saudi Aramco, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты остается сильным, несмотря на незначительное замедление роста китайской экономики во II квартале. В компании ожидают повышения спроса на нефть во второй половине текущего года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордной отметки 84 220 рублей за тонну. С начала лета авиационное топливо подорожало на 10%. В I квартале 2024 года на топливо приходилось 43,4% операционных расходов авиакомпании Аэрофлот (AFLT 53,25 руб. -0,63%). Повышение цен на топливо может привести к росту стоимости авиабилетов, так как авиаперевозчики будут стремиться поддерживать свою рентабельность.

На фоне сложностей с работой YouTube в России, приложение «VK видео» стало самым скачиваемым в России. Представители VK (VKCO 455,8 руб. +4,02%) отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Это говорит о значительном росте популярности платформы среди пользователей и возможном изменении предпочтений в потреблении видео-контента, что положительно скажется на бизнесе VK.

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за первое полугодие 2024 года увеличились на 40,5% и достигли 9,26 млрд кубометров. В июле наблюдался особенно заметный рост объемов экспорта. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд кубометров, что на 29% больше, чем в июне. Газпром (GAZP 129,37 руб. +1,14%) – основной бенефициар от увеличения поставок по «Турецкому потоку».