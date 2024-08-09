«Цифра брокер»: Импульс к росту ослаб

Полина Щукина аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг опустился на 0,78%, тогда как индекс РТС снизился на 1,48%. Снижение показали все отраслевые индексы на Московской бирже. Тем не менее индекс суверенных облигаций RGBI повысился на 1,38%, что соответствует рекордному однодневному росту за многие месяцы.

Котировки Brent колеблются вблизи $79 за баррель. Участники рынка опасаются обострения ситуации на Ближнем Востоке, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.

В июле дефицит федерального бюджета России увеличился до 0,7% от ВВП, что эквивалентно 1,36 трлн рублей. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 0,5% от ВВП. Увеличение дефицита было обусловлено небольшим снижением доходов и ростом расходов. Согласно данным Минфина, доходы в июле составили 2,65 трлн рублей, что ниже июньских 2,8 трлн рублей, но все еще выше показателей мая.

Новости, ожидания и торговые идеи. Дивиденды Сбербанка (SBER 281,09 руб. -0,39%) за 2024 год могут превысить размер дивидендов за 2023 год на фоне повышения прибыли. Банк планирует придерживаться политики выплаты в виде дивидендов 50% чистой прибыли.

Совет директоров Яндекса (YDEX 3828 руб. -0,67%) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. В случае одобрения, это могут быть первые дивиденды в корпоративной истории Яндекса. В составе Yandex N.V. российская компания предпочитала направлять всю прибыль на развитие текущего бизнеса и новых направлений, не осуществляя выплат акционерам.

Сеть магазинов «Магнит» (MGNT 5464,5 руб. +1,81%) завершила сделку по приобретению 33% акций дальневосточного ритейлера Самбери, что может способствовать расширению присутствия сети «Магнит» на рынке Дальнего Востока.

Операционные результаты Whoosh (WUSH 228,65 руб.

-1,54%) за первые семь месяцев 2024 года отражают позитивную динамику. Общее количество поездок выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув более 85 млн. Количество поездок на одного активного пользователя в среднем возросло на 40%, дойдя до 15,4 поездок. Число пользователей сервиса увеличилось на 42% в годовом исчислении и превысило отметку в 25 млн. Whoosh демонстрирует значительный рост и усиливает свои позиции на рынке за счет увеличения числа пользователей и активного использования сервиса.

Во II квартале 2024 года выручка FIX PRICE (FIXP 215,1 руб. +2,23%) по МСФО выросла на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 76,7 млрд руб. Тем не менее чистая прибыль компании сократилась на 57,9% до 5,8 млрд руб. Динамика финансовых показателей оказалась хуже, чем у большинства других ритейлеров.