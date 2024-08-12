«Цифра брокер»: Данные по инфляции обнадеживают

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок акций не реагирует на позитивную динамику на рынке облигаций. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на символические 0,15% до 2848,29 п. Индекс РТС также потерял 0,15%, опустившись до 1036,57 п. Между тем индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, повысился до максимумов с конца июня, прибавив за неделю 2,14%.

Позитивная динамика в сегменте ОФЗ, возможно, была обусловлена переоценкой перспектив процентных ставок, т. к. сильнее всего упала доходность на длинном отрезке кривой доходности облигаций. Если ставка по 2-летним облигациям снизилась на 23 б. п. за неделю, то по 10-летним – на 67 б. п., в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних облигаций расширился до 205 б. п. со 161 б. п. неделей ранее.

На прошлой неделе проявились и предпосылки для переоценки ожиданий по будущему уровню процентных ставок. Вышедшие в среду данные Росстата по инфляции показали сокращение до нуля темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ) на неделе с 30 июля по 5 августа по сравнению с ростом ИПЦ на 0,08% на предыдущей неделе. Ослабление инфляционного давления в основном было обусловлено волатильными компонентами индекса, рост цен на стабильные компоненты продолжился прежними темпами. Тем не менее охлаждение потребительского спроса на фоне замедления кредитования и темпов роста доходов населения может способствовать дальнейшему ослаблению инфляционного давления.

Это предположение подтверждается другими данными Росстата, которые были опубликованы в пятницу, в отношении инфляции в июле: за месяц потребительские цены повысились на 1,14%. Годовая инфляция, таким образом, составила в июле 9,13%, оставаясь вблизи этого уровня уже третий месяц подряд. Если в августе и в последующие месяцы темпы роста потребительских цен стабилизируются или даже замедлятся (на фоне высокой базы прошлого года), аргументов у Банка России в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки поубавится.

В интервью «Российской газете» зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что Банк России может принять дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики, «если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса - снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%. Либо, если реализуются дополнительные проинфляционные риски, …». Кроме того, он предположил, что эффект от предыдущих повышений ключевой ставки может проявиться во второй половине 2024 года.

Таким образом, можно предположить, что Банк России в настоящее время не уверен в необходимости очередного повышения ставки и занимает выжидательную позицию.

Новости, ожидания и торговые идеи. На текущей неделе Аэрофлот, Ростелеком, Совкомбанк и другие эмитенты раскроют результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Если инвесторы получат подтверждение устойчивости темпов роста корпоративной прибыли, то это в сочетании с дальнейшим восстановлением в сегменте ОФЗ может поддержать рост на рынке акций в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.