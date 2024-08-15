«Цифра брокер»: Отступили от максимумов

Рынок накануне. В среду в первой половине дня рынок обновил недельные максимумы по индексу МосБиржи. Тем не менее во второй половине дня настроения ослабли, и индекс МосБиржи завершил день снижением на 0,47%. Индекс РТС, наоборот, повысился на 2,47% на фоне укрепления рубля. Доходности ОФЗ немного повысились, индекс RGBI снизился на 0,1%.

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). Темпы роста ИПЦ с 6 по 12 августа составили 0,05% по сравнению с 0,00%, 0,08% и 0,11% в предыдущие три недели. Таким образом, годовая инфляция на 12 августа составила 9,07%, по сравнению с 9,02% неделей ранее.

Банк России, в свою очередь, опубликовал собственную оценку инфляции за июль, согласно которой потребительские цены в прошлом месяце повысились на 1,14% по сравнению с ростом на 0,64% в июне, а годовая инфляция в июле повысилась до 9,13% с 8,59% в предыдущем месяце. Тем не менее в оценке регулятора внимание привлекает (и настораживает) сезонно-сглаженный показатель инфляции за июль, который составил 16,1% по сравнению с 9,13% в июне. Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании в сентябре, если инфляционная картина в августе не изменится заметно в лучшую сторону.

Нефть Brent подешевела и торгуется вблизи $80 за баррель на фоне недельных данных о коммерческих запасах нефти в США, которые увеличились на 1,36 млн баррелей на прошлой неделе, в то время как эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Татнефти (TATN 617,5 руб. +0,66%) и совет директоров Черкизово (GCHE 4425,5 руб. +0,71%) рекомендовали дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на одну акцию и 142,11 рубля на акцию соответственно.

Выручка Ростелекома (RTKM 79,75 руб. -1,46%) во II квартале 2024 года повысилась до 179,3 млрд рублей (на 9% по сравнению со II кварталом 2023 года), OIBDA – до 72,8 млрд (на 15%) и чистая прибыль до 13,6 млрд (на 43%). Ростелеком продолжает осваивать традиционные и выходит на новые цифровые рынки. Количество абонентов ШПД на оптике увеличилось на 7%, активных устройств пользователей видеосервиса Wink выросло в 1,5 раза. Компания планирует IPO РТК-ЦОД, подробности проведения которого могут предоставить импульс для повышения котировок акций Ростелекома.

Выручка «Интер РАО» (IRAO 3,73 руб. +1,57%) увеличилась в I полугодии почти на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 728 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 17% до 79,5 млрд руб. благодаря существенному росту процентных доходов, которые на фоне высоких ставок в экономике увеличились немногим более чем в два раза по сравнению с I полугодием прошлого года.