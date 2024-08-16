«Цифра брокер»: Волатильность сохраняется

Рынок накануне. Рынок не смог сохранить достигнутое в начале недели. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,15% до 2838,11 п., нивелировав весь рост в первой половине текущей недели. Индекс РТС, наоборот, повысился на 0,20% до 1006,88 п. Индекс RGBI показал самое заметное снижение с начала августа на фоне вышедших в среду данных Банка России по инфляции, которые охладили позитивные настроения инвесторов в отношении возможной паузы в повышении ключевой ставки.

Нефтяные котировки пытаются стабилизироваться выше $80 за баррель. Помимо геополитических факторов, поддержку ценам на нефть оказывает макроэкономическая статистика из США: темпы роста розничных продаж в июле оказались максимальными с января 2023 года. Ранее стало также известно о снижении числа новых заявок на получение пособия по безработице. Эти и другие данные убеждают инвесторов в устойчивости американской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ФРС США, что позитивно отражается на динамике нефтяных котировок.

Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы - объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние 14 лет, следует из данных World gold council (WGC). Базовая инфляция в США в июле замедлилась до 0,17% (по сравнению с прогнозом 0,2%), что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре и способствует позитивной динамике котировок золота.

Новости, ожидания и торговые идеи. ЭсЭфАй (SFIN 1387,4 руб., -3,99%) погасила казначейские акции в размере 55% уставного капитала. По принципу «покупай на слухах, продавай на фактах» котировки акций холдинга показали снижение, хотя инвестиционный кейс остается привлекательным. Благоприятная конъюнктура на рынке лизинга и страхования позволит дочерним компаниям холдинга (Европлан и ВСК) и дальше наращивать прибыль. Потенциальный выход ВСК на IPO придаст дополнительный импульс к росту котировок акций ЭсЭфАй.

Российские лесопромышленные компании в I полугодии 2024 года выплатили государству за пользование лесами более 38 млрд руб., что на 10% превышает показатель прошлого года. Участники рынка связывают увеличение выплат с отменой части льгот и индексацией ставок за аренду участков, указывая на сложную ситуацию с доходностью у ряда лесопромышленников. Это подтверждает наш осторожный взгляд на бумаги Сегежи (SGZH 2,187 руб., +0,46%), которая остается убыточной и, вероятно, продолжит наращивать убыток вследствие роста операционных и процентных расходов.

Сегодня Совкомфлот (FLOT 103,23 руб., -1,86%) раскроет финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Мы полагаем, что санкции, снижение фрахтовых ставок, укрепление рубля и ухудшение ситуации с трансграничными платежами окажут давление на результаты. Тем не менее наличие долгосрочных контрактов, на долю которых приходится порядка 75% выручки компании, позволит Совкомфлоту сохранить устойчивость показателей и достаточно высокую рентабельность. Мы полагаем, что выручка компании в апреле-июне составила $530-540 млн, EBITDA – $295-315 млн, чистая прибыль – $160-170 млн.