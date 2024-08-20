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«Цифра брокер»: Поддержка не устояла

Рынок накануне. Индекс МосБиржи потерял поддержку в области нижней границы диапазона 2800-2900 п., где он оставался с начала августа, что cпровоцировало повышенную активность продавцов.  В итоге индекс обновил многомесячные минимумы, снизившись в понедельник на 1,86% до 2775,64 п. Индекс РТС снизился на 2,56% до 976,5 п.

На рынке ОФЗ возобновился рост доходностей облигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие два месяца выросла до 12,9%, что является самым высоким значением с начала года, следует из результатов опроса инФОМ. В результате участники рынка не исключают возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России. Кроме того, наблюдаемая инфляция среди населения увеличилась с 14,2% в июле до 15% в августе.

Возобновившееся на прошлой неделе восстановление нефтяных котировок оказалось непродолжительным. Котировки Brent вновь опустились ниже $80 за баррель. Сокращение спроса на нефть в Китае продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Слабость спроса обусловлена как замедлением экономической активности, так и мерами по декарбонизации в транспортном секторе Китая, что ведет к сокращению потребления нефтепродуктов.

Котировки золота закрепились вблизи исторических максимумов немногим выше в $2500 за тройскую унцию. Поддержку котировкам золота оказывает усиление ожиданий инвесторов относительно возможного снижения ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системой США (ФРС). Согласно опросу агентства Reuters, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 б. п. на каждом из трех оставшихся заседаний в 2024 году.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сервис краткосрочной аренды «Делимобиль» (DELI 271,7 руб. -2,28%) опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Повышение спроса на услуги каршеринга и эффективная бизнес-модель способствуют стремительному росту компании. Выручка увеличилась на 46%, достигнув 12,7 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 10%, составив 2,9 млрд руб. Тем не менее чистая прибыль снизилась на 32% до 523 млн руб. «Делимобиль» можно рассматривать в качестве компании роста, активно инвестирующей в свое развитие. Между тем надо учитывать высокий уровень долговой нагрузки компании и возможные неблагоприятные последствия от высоких процентных ставок, которые могут ограничить дальнейшие темпы роста


/ Сибирское Информационное Агентство /
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