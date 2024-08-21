«Цифра брокер»: Пять дней непрерывного снижения

Рынок накануне. Индексы остаются под давлением из-за опасений инвесторов перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре. Поддержку рынку не оказывают даже оптимистичные корпоративные результаты ряда эмитентов за I полугодие 2024 года. Индекс МосБиржи отступает пятую сессию подряд, завершив торги во вторник снижением на 0,26% до 2768,42 п. Индекс РТС просел на 1,53% до 961,6 п. на фоне умеренного ослабления рубля. Индекс RGBI тоже снижается пятую сессию подряд, растеряв почти половину роста с начала августа.

Нефть Brent подешевела на фоне сокращения закупок «черного золота» крупнейшим мировым импортером. Китай в июле снизил импорт нефти до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Основными причинами стали низкая рентабельность переработки и слабый внутренний спрос на топливо. Это отразилось на импорте из России, который составил 1,76 млн б/с, что на 7,4% меньше по сравнению с июлем прошлого года. В денежном выражении импорт нефти из России сократился до $4,5 млрд по сравнению с $5,5 млрд в месяц в I полугодии текущего года. Средняя цена за баррель российской нефти повысилась до $80,5, оставаясь ниже котировок Brent примерно на $3. Несмотря на июльское снижение, с начала года общий объем поставок российской нефти в Китай вырос на 3%. Во II квартале 2024 года сокращение экспорта в Китай было компенсировано ростом цен и увеличением поставок в Индию.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста оказались акции Селигдара (SELG 53,65 руб., +2,35%) на фоне новости о том, что Минприроды Бурятии одобрил передачу компании запасов из нераспределенного фонда недр Нерундинского месторождения. Таким образом, Селигдар получит дополнительные 1,9 тонны к имеющимся уже запасам золота 2,3 тонны.

Финансовые результаты Европлана (LEAS 816,2 руб., -1,83%) за I полугодие 2024 года оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль лизинговой компании повысилась на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 8,8 млрд руб., чистый процентный доход увеличился на 49% до 12 млрд руб., чистый непроцентный доход – на 18% до 7 млрд руб. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года и составил 256,7 млрд руб. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%. Европлан уже выплатил 3 млрд руб. в качестве дивидендов, и менеджмент планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату в размере еще 3 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2024 года. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги Европлана и холдинговой компании ЭсЭфАй (SFIN 1289,2 руб., +1,86%). Лизинговый бизнес будет и дальше показывать хорошие результаты за счет высокого износа автомобилей, их дефицита на рынке, замещения ушедших из страны брендов. Европлан занимает лидирующие позиции на рынке, демонстрируя опережающие темпы роста и высокие показатели финансовой устойчивости.