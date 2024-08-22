«Цифра брокер»: В надежде на стабилизацию

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду пытался развить восстановление от минимумов, тем не менее к окончанию торгов остался в символическом минусе, снизившись на 0,01% до 2768,14 п. Индекс РТС, в свою очередь, опустился на 1,09% до 951,1 п., а индекс RGBI потерял за день 0,2%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 13 по 19 августа повысился на 0,04% по сравнению с ростом на 0,05% на предыдущей неделе. Сильный рост показали цены на легковые автомобили российского производства, которые подорожали за неделю в среднем на 1,28% на фоне повышения цен на модели «АвтоВАЗ» с 14 августа.

Котировки Brent стабилизировалась вблизи отметки 78 долларов за баррель на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США. Министерство энергетики США сообщило, что за прошлую неделю запасы нефти сократились на 4,65 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,2 млн баррелей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют во взаиморасчетах России и Китая уже превышает 95%. По его словам, взаимная торговля между двумя странами развивается ускоренными темпами, и в 2023 году товарооборот достиг 1,6 трлн юаней (или приблизительно 20 трлн рублей). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отметил, что существует потенциал для удвоения торгового оборота между Россией и Китаем к 2030 году, но это возможно лишь при устранении оставшихся барьеров в области взаиморасчетов между банками двух стран. Снижение зависимости от валют недружественных стран может способствовать стабилизации курса рубля.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров компании «Делимобиль» (DELI 242,35 руб. -4,13%) предложил выплатить первые дивиденды в размере 1 рубль на акцию. Этот шаг является значимым событием для компании и способен положительно повлиять на ее репутацию среди инвесторов.

Выручка Циан (CIAN 686,2 руб. -3,08%) по МСФО в первом полугодии выросла на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 6,3 млрд руб. Чистая прибыль компании также продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 54% и составив 0,95 млрд руб. Тем не менее во II квартале текущего года чистая прибыль снизилась на 48%, составив 0,2 млрд руб. Период высоких ипотечных ставок характеризуется снижением активности в некоторых сегментах основного бизнеса Циан. Тем не менее накапливается отложенный спрос, который сможет способствовать дальнейшему ускоренному росту компании после стабилизации процентных ставок.