«Цифра брокер»: Восстановление не задалось

Рынок накануне. Рынок не смог развить наметившееся утром в четверг восстановление. Индекс МосБиржи отступает седьмую сессию подряд, завершив день снижением на 1,53% до 2725,75 п. Индекс РТС снизился на 1,10% до 940,61 п.

В отраслевом разрезе в лидерах снижения оказался индекс Строительных компаний МосБиржи после публикации предварительных данных Банка России о замедлении темпов роста ипотечного кредитования в июле до 0,7% по сравнению с ростом на 3,1% в июне. Предоставление ипотеки с господдержкой сократилось до 179 млрд руб. (вдвое меньше, чем в среднем за месяц в I полугодии). Тем не менее мы не думаем, что такие данные свидетельствуют о непременном обвале на рынке недвижимости, потому что произошло частичное перераспределение спроса с льготной ипотеки в сторону рыночной, предоставление которой в июле увеличилось до 177 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемесячное значение этого показателя в I полугодии 2024 года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Несмотря на снижение нефтяных котировок, акции ЛУКОЙЛа (LKOH 6419 руб., +1,74%) проявляют устойчивость, оставаясь выше уровня поддержки 6320 руб. за одну акцию. В информационном поле появились позитивные сообщения, что переговоры о возобновлении после приостановки в июне экспорта нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию находятся на «завершающей стадии». С другой стороны, морской экспорт нефти из западных портов (тоже имеет прямое отношение к ЛУКОЙЛу) может увеличиться в сентябре на фоне плановых сезонных работ на НПЗ. Кроме того, в ближайшие недели ЛУКОЙЛ может опубликовать финансовые результаты по итогам I полугодия 2024 года. Ситуация в отрасли выглядит достаточно оптимистично, цены на нефть Urals в долларах США выросли на 28% по сравнению с 2023 годом, в пересчете на рубли – на 50%. Как следствие, это должно найти отражение и в результатах дивидендного аристократа. Ко всему прочему, у ЛУКОЙЛа солидный запас ликвидности, который может принести дополнительные процентные доходы с учетом высоких процентных ставок в экономике. Стоит, безусловно, иметь ввиду и потенциальный рост операционных расходов, налоговой нагрузки, но в целом есть основания ожидать сильные результаты. Как следствие, инвесторы закладывают в котировки потенциально позитивные результаты и промежуточные дивиденды и могут находить текущие уровни привлекательными для формирования длинных позиций в бумагах после коррекции на 20% с максимумов мая. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении нефтяной отрасли в целом, тем не менее рассматриваем ЛУКОЙЛ в качестве одного из наиболее устойчивых представителей отрасли с учетом потенциального обратного выкупа и погашения акций у нерезидентов.

Сегодня финансовые результаты опубликуют РуссНефть(RNFT 148,3 руб., -7,37%), Норникель (GMKN 118,9 руб., -2,09%) и Московская биржа (MOEX 209,95 руб., -0,02%). Мы полагаем, что что результаты биржи окажутся сильными благодаря повышению торговых оборотов торгов в I полугодии 2024 года на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а также высоким процентным ставкам. Ожидаем, что EBITDA и чистая прибыль Московской биржи вырастут до 26 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно.