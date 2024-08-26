«Цифра брокер»: Давление не ослабевает

Рынок накануне. Сочетание ряда неблагоприятных факторов не способствует стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС показал снижение на 2,65% до 915,64 п. На прошлой неделе оба индекса обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю соответственно 5,86% и 8,63%. Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки и вытекающий из этих опасений рост доходности облигаций. Кроме того, стабилизации на рынке не способствует и очередной пакет антироссийских санкций, принятый американскими властями в пятницу.

Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 14-31 б. п. на отрезке 2-10 лет, опережающий рост показала доходность 10-летних ОФЗ. К окончанию прошлой недели доходности облигаций практически вернулись к максимумам, наблюдавшимся в конце июля текущего года.

Повышению доходности ОФЗ на прошлой неделе могла способствовать также динамика валютного курса. Официальный курсы Банка России на пятницу составили 91,6012 руб. за один доллар США и 101,6125 руб. за один евро по сравнению с 85,7833 руб. за доллар и 98,3232 за евро в предыдущую пятницу.

Тем не менее, несмотря на общую тенденцию к повышению доходностей облигаций и снижению фондовых индексов, акции отдельных эмитентов показывают опережающую рынок динамику. В частности, акции Полюса (PLZL 12745 руб., +1,03%) подорожали в пятницу на 1,03% до 12745 руб., а по итогам недели котировки акций Полюса прибавили 0,24%. Поддержку акциям этой золотодобывающей компании оказывает позитивная динамика на рынке золота. Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы и в начале текущей недели консолидируются вокруг уровней немногим выше $2500 за унцию. Помимо Полюса, опережающую рынок динамику на прошлой неделе показали также акции ЛУКОЙЛа (LKOH 6428,0 руб., +0,14%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP 49,395 руб., +0,82%), акции РуссНефти (RNFT 162,0 руб., +9,24%).

Новости, ожидания и торговые идеи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2690 п. В прошлом индекс МосБиржи опускался на устойчивой основе ниже линии 200-недельного скользящего среднего только два раза, в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период последующего восстановления исчислялся месяцами, хотя глубина падения после пробоя линии 200-недельного скользящего среднего оставалась ограниченной.