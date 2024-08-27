«Цифра брокер»: Всплеск оптимизма

Рынок накануне. Поддержка в области линии 200-недельного скользящего среднего устояла. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,8% до 2763,75 п., а индекс РТС – на 3,6% до 948,67 п. Банк России отдельным предписанием ограничил операции с российскими ценными бумагами, приобретенными у нерезидентов, что спровоцировало волну покупок. В субботу Банк России направил депозитариям дополнительное предписание по обособлению учета ценных бумаг, которые были куплены инвесторами у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и учитывались на счетах депо доверительных управляющих (ДУ).

Котировки Brent вернулись к отметкам выше 80 долларов США за баррель на фоне остановки всех нефтяных месторождений на востоке Ливии. Форс-мажорные обстоятельства затронули все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Ожидания граждан по поводу инфляции на следующий год повысились с 12,4% в июле до 12,9% в августе. Инфляционное давление сохраняется, несмотря на меры, принятые Банком России. Для эффективного контроля за ростом цен необходимо усилить координацию и улучшить взаимодействие между правительством и регулятором. Текущие настроения указывают на вероятное повышение ключевой ставки на заседании Банка России в сентябре.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в России могут быть разработаны четыре новые льготные ипотечные программы. Эти программы могут быть предназначены для молодых специалистов, работников промышленной, строительной и научной сфер. Бенефициарами появления новых льготных программ станут девелоперы.

Новости, ожидания и торговые идеи. Советы директоров компаний Новабев (BELU 671 руб. -2,33%) и Евротранс (EUTR 111,95 руб. +1,97%) рекомендовали направить на дивиденды за I полугодие 2024 года 12,5 рублей и 4,32 рубля на каждую акцию соответственно.

Разработчик IT-решений «Софтлайн» (SOFL 144,62 руб. +1,53%) получил 1,6 млрд рублей от погашения облигаций Белоруссии. Компания направит высвободившиеся средства на погашение долга. На конец II квартала 2024 года показатель «чистый долг/EBITDA» составил 2х.