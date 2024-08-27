Потенциально со стороны ЦБ возможно повышение ключевой ставки к концу года

Основные события

Российский рынок акций за прошедшую неделю продолжил снижение, потеряв - 5,86%. Причины дальнейшего падения рынка связаны с возрастающими геополитическими рисками, возможным прекращением трансграничных переводов в юанях, потенциальным повышением ключевой ставки к концу года со стороны ЦБ, а также растущей инфляцией. Хорошие финансовые результаты компаний за 2КВ 2024 в нефтяном и финансовом секторах не оказывают поддержку рынку, в середине недели по индексу Мосбиржи был протестирован и пробит уровень поддержки 2750, после чего продажи усилились. Рынок акций США на прошедшей неделе прибавил 1,45% на фоне четкого сигнала от ФРС о понижение ключевой ставки в сентябре. Ситуация на рынке труда заставляет инвесторов более осторожно оценивать потенциал снижения ставки, инвесторы продолжают сокращать позиции в высокотехнологическом секторе.

Индекс бизнес-климата в России снизился

В августе индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, продемонстрировал ухудшение, опустившись до 7,0 пунктов по сравнению с 7,7 пунктами в июле. Снижение показателя связано с ухудшением ожиданий бизнеса и оценки текущей экономической ситуации. Индекс ожиданий снизился до 12,8 пунктов с июльских 13,3, а индекс оценки текущей ситуации составил 1,5 пункта против 2,1 месяцем ранее. Несмотря на снижение, ожидания бизнеса остаются немного выше среднего значения за 2023 год. Основными факторами ухудшения ожиданий стали снижение прогнозов относительно объемов выпуска и спроса, которые в августе опустились до 14,1 и 11,5 пунктов соответственно. В то же время баланс ответов о ценовых ожиданиях вырос до 21,7 пунктов, однако аннуализированная количественная оценка инфляции снизилась до 4,9% с 5,7% в июле. Важно отметить, что индекс производственных издержек продолжил рост, достигнув 35,1 пункта против 32,9 пункта в июле, что в основном связано с увеличением расходов на оплату труда. Кроме того, ухудшились условия кредитования, вызванные ростом процентных ставок и ужесточением неценовых требований, таких как пакет документов для получения кредитных средств. В сложившейся ситуации мы считаем, что высокие инфляционные ожидания и растущие производственные издержки будут ограничивать возможность значительного замедления инфляции в оставшееся до конца года время.

Рост инфляционных ожиданий в августе: прогноз на 2024 год

В августе инфляционные ожидания россиян выросли до 12,9%, что является максимальным показателем с начала года, согласно данным опроса, проведенного по заказу Банка России. Увеличение инфляционных ожиданий отмечено среди потребителей с накоплениями, тогда как в группе без накоплений они снизились. Этот уровень инфляционных ожиданий значительно превышает нормальные уровни, наблюдаемые в периоды близости инфляции к целевым значениям. В сочетании с низким уровнем безработицы, высокими инфляционными ожиданиями компаний и ростом кредитования, этот фактор будет способствовать поддержанию инфляции на высоком уровне. Мы ожидаем, что инфляция к концу года составит 6,5%.

Скачать полный обзора ББР Брокер - переходите по ссылке, подписывайтесь на наш канал. Мы публикуем еженедельную аналитику ББР Брокер.