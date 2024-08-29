«Цифра брокер»: Неустойчивая динамика

Рынок накануне. Корпоративные результаты не оказывают положительного влияния на рынок. Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 п., снизившись в среду на 1,11% до 2699,98 п. Индекс РТС потерял 1,08%, опустившись до 930,12 п. Котировки Brent колеблются около $78 за баррель, несмотря на сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 846 тыс. баррелей.

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 августа составила 0,03% по сравнению с 0,04% на предыдущей неделе. Годовая инфляция снизилась до 9,02% с 9,04% неделей ранее. Рост реальной заработной платы в России в июне 2024 года, с учетом инфляции, составил 6,2% в годовом исчислении после увеличения на 8,8% в мае.

Сальдированный убыток угольных компаний России по итогам первого полугодия 2024 года составил 7,1 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года они получили прибыль в размере 282,5 млрд рублей. Ранее, такие компании как Мечел (MTLR 101,2 руб. -5,03%) и Распадская (RASP 266,65 руб. -2,5%), опубликовали слабые результаты, что связано со снижением мировых цен на уголь.

Новости, ожидания и торговые идеи. Segezha Group (SGZH 1,283 руб. -22,66%) планирует провести дополнительную эмиссию акций для улучшения своего финансового положения, параметры которой будут объявлены осенью. Чистый долг компании составляет 140,9 млрд рублей при капитализации в 20,1 млрд рублей. Финансовые проблемы Segezha Group оказывают давление и на котировки акций холдинговой компании АФК «Система» (AFKS 16,059 руб. -6,19%). Сегодня АФК «Система» раскроет результаты за I полугодие 2024 года, что позволит оценить готовность холдинга к поддержке дочерней компании.

HeadHunter (HHRU 3908 руб. +1,72%) увеличил до 89,99% долю в капитале Skillaz, специализирующейся на комплексной автоматизации подбора персонала. В условиях текущего дефицита квалифицированных кадров на рынке труда подобные сделки по слиянию и поглощению (M&A) существенно повышают стоимость компании, способствуя ее стратегическому развитию и укреплению позиций на рынке.

Совет директоров НОВАТЭК (NVTK 978,8 руб. -0,77%) рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рублей на акцию.

Сегодня ЛУКОЙЛ, Роснефть, Аэрофлот, Самолет и другие компании опубликуют полугодовые результаты, что может определить дальнейшую траекторию индекса МосБиржи. Внимания заслуживают результаты Аэрофлота, которые могут оказаться рекордными по чистой прибыли за I полугодие и II квартал, учитывая опубликованные ранее данные по росту пассажиропотока.