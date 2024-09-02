«Цифра брокер»: Сдержанный рост волатильности

Рынок накануне. Фондовые индексы завершили очередную неделю снижением. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2650,32 п. Индекс РТС опустился на 1,85% до 915,60 п., хотя ничего не потерял по сравнению с завершением торгов предыдущей недели. Между тем индекс МосБиржи за неделю потерял 0,46%, обновив многомесячные минимумы.

Опасения перед потенциальным повышением процентных ставок и слабая динамика нефтяных котировок – два основных фактора, обусловивших негативную динамику фондовых индексов на прошлой неделе.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 23-53 б. п., в то время как индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, потерял за неделю 1,03%, вернувшись к годовым минимумам. Опережающий рост показала доходность 3-летних ОФЗ, а доходность по 2-летним ОФЗ превысила в пятницу 18%. Инвесторы, похоже, дисконтируют в котировках возможность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании Банка России.

Нефтяные котировки в пятницу во второй половине дня резко снизились. Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи на 180 тыс. баррелей в сутки уже в октябре. Решение пока не принято, и ОПЕК+ может отказаться от такого шага, тем не менее на данном этапе нет «никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено».

На фоне этих двух факторов инвесторы проигнорировали позитивную корпоративную отчетность, поступавшую на прошлой неделе. В частности, Газпром (GAZP 123,23 руб., -5,40%) опубликовал позитивные результаты за I полугодие 2024 года, которые в целом превзошли рыночные ожидания, и которые отражают рост скорректированной чистой прибыли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на по-прежнему отрицательный денежный поток. Инвесторы позитивно восприняли такие результаты Газпрома, т. к. рост скорректированной чистой прибыли позволяет надеяться на дивиденды в размере 16-17 руб. на одну акцию только за I полугодие 2024 года. В конечном счете акции Газпрома подорожали за неделю на 4,04%.

Из других эмитентов, опубликовавших результаты на прошлой неделе, внимания заслуживают в том числе ЛУКОЙЛ (LKOH 6148,5 руб., -2,82%) и Аэрофлот (AFLT 47,12 руб., -4,79%). Показатели EBITDA и чистой прибыли ЛУКОЙЛа превысили консенсус-прогноз аналитиков, в то время как Аэрофлот продолжает наращивать чистую прибыль, которая увеличилась во II квартале 2024 года до 20 млрд руб. по сравнению с убытком в прошлом году. Котировки акций ЛУКОЙЛа за неделю снизились на 4,28%, Аэрофлота, наоборот, повысились на 1,12%. Мы позитивно оцениваем опубликованные результаты и полагаем, что котировки акций указанных компаний могут показать опережающую рынок динамику по мере угасания рыночной волатильности.

Новости, ожидания и торговые идеи. Индекс волатильности RVI на прошлой неделе отступил от максимумов предыдущей недели, несмотря на падение индекса МосБиржи до годовых минимумов. Очередные минимумы по индексу на фоне невысокой волатильности указывают на низкую степень страха инвесторов. Таким образом, можно предположить, что спад на фондовом рынке близится к завершению, и в ближайшее время индексы смогут найти опору, например, после заседания Банка России, когда исчезнет неопределенность в отношении перспектив ключевой ставки.