«Цифра брокер»: Осенние настроения

Рынок накануне. Российские фондовые индикаторы резко снизились в первый торговый день месяца. Индекс МосБиржи упал на 3,97% до 2545,07 п., в то время как индекс РТС потерял 2,71%, снизившись до 890,82 п. Индекс МосБиржи показал максимальное за последние два года для индекса однодневное падение. В сегменте суверенного долга тоже преобладали продажи, индекс RGBI снизился на 0,42% и достиг нового многомесячного минимума на уровне 102,81 п.

Текущее падение на рынке акций может быть связано с общим ухудшением настроений инвесторов в преддверии сентябрьского заседания Банка России, а также опасениями перед возможным очередным повышением ключевой ставки. Согласно опросу аналитиков от Reuters, ожидается, что на заседании 13 сентября Банк России будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 19% в целях борьбы с нарастающей инфляцией и в целях охлаждения перегретой экономики.

Нефть марки Brent торгуется на уровне около 77 долларов за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановке добычи и экспорта нефти, что может оказать влияние на дальнейшую траекторию нефтяных котировок.

По оценке S&P Global, Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России в августе 2024 года составил 52,1 п., снизившись с 53,6 п. в июле. В секторе наблюдается самый медленный рост деловой активности за последний год. Рост новых заказов оказался достаточно скромным, индикатор показал самые низкие с октября 2022 года темпы роста и более слабые по сравнению со средними значениями. Тем не менее положительное влияние в целом оказали новые экспортные заказы, которые поддержали на плаву общую ситуацию в отрасли.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акционеры Северстали (CHMF 1172,0 руб. -4,33%) одобрили дивиденды за II квартал 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию.

Банк России приостановил эмиссию акций Группы Позитив (POSI 2421,0 руб. -4,47%). Причиной данной приостановки стало требование о предоставлении дополнительной информации, необходимой для процесса выпуска акций. Это решение принимается в рамках рабочего взаимодействия между компанией и регулятором. Группа Позитив работает над устранением указанных вопросов и планирует возобновить эмиссию акций после завершения всех требуемых процедур и согласований с регулятором. Эмиссия акций нацелена на мотивацию сотрудников, поэтому использование альтернативных инструментов в данной ситуации не представляется