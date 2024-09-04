«Цифра брокер»: Слабый импульс

Рынок накануне. Восстановление в первой половине вторника не получило развития. Пытаясь прервать шестидневное падение индекс МосБиржи повышался более чем на 2% в первой половине дня, но импульс к росту не сохранился, и рынок вновь развернулся к снижению, в том числе из-да резко подешевевшей нефти. Индекс МосБиржи обновил очередной минимум, снизившись на 0,81% до 2524,38 п., индекс РТС повысился на 0,74% до 897,44 п.

Цены на нефть остаются под давлением из-за слабых макроэкономических показателей из Китая и вытекающих из этого опасений перед сжатием спроса на «черное золото» со стороны крупнейшего мирового импортера. Накануне Саудовская Аравия сообщила, что в октябре 2024 года снизит цены на большинство сортов своей нефти, которые она продает в Азию. Такие меры могут быть направлены на поддержание спроса со стороны азиатских партнеров и непосредственно Китая, поскольку королевство очевидно не настроено уступать свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров нефти в Поднебесную. Ценовая политика Саудовской Аравии по нефти, в свою очередь, служит ориентиром для других ближневосточных поставщиков и оказывает влияние на мировой рынок нефти.

Новости, ожидания и торговые идеи. Общий объем торгов на Московской бирже (MOEX 193,25 руб., +0,60%) в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 трлн руб. Оборот торгов на рынке акций снизился до 2,6 трлн руб. (-21%%), на рынке облигаций - до 1,7 трлн руб. (-5,5%), на срочном рынке - до 8,2 трлн руб. (-11,8%). И только в секции денежного рынка отмечен рост объема торгов на 26,4% до 96,8 трлн руб. Учитывая заметно ухудшившиеся настроения инвесторов на российском рынке, показатели не удивляют. Однако объем торгов по индексу МосБиржи, включая дополнительные сессии, первые два рабочих дня сентября превышает значение 128 млрд руб., что заметно выше среднего показателя за август на уровне 79 млрд руб. Августовское падение торговой активности не отменяет наш позитивный взгляд на акции Московской биржи.

Бумаги МГКЛ (MGKL 2,531 руб., +4,05%) заметно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие. Выручка компании увеличилась в 4,8 раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,057 млрд руб. преимущественно благодаря агрессивному усилению присутствия на рынке ресейла и заметному росту продаж сегмента, а также более чем 52-кратному увеличению выручки от продажи драгоценных металлов на фоне роста стоимости золота на товарных биржах. Дополнительный позитив вокруг акций МГКЛ связан с новостями о планируемой покупке компанией ряда ломбардных сетей в Московском регионе («Ломбардия», «Народный ломбард», «Семерочка»), что позволит МГКЛ быстрее добиться цели до расширению своего присутствия в регионе с 11% до 40%.