«Цифра брокер»: Оживление на рынке

Рынок накануне. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 млрд до 200 млн рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.

Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже $73 за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на «черное золото» со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти.

В среду вечером Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Это хороша новость для фондового рынка, которая может поддержать позитивную динамику индексов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Аэрофлот (AFLT 48,41 руб. +5,12%) может возобновить выплату дивидендов по итогам 2024 года на фоне положительных финансовых результатов за год. Об этом на полях ВЭФ-2024 сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Это очевидно позитивная новость для акционеров компании, учитывая, что с 2019 года Аэрофлот не выплачивал дивиденды.

АФК «Система» (AFKS 15,818 руб. +7,23%), которой сейчас принадлежит 62,2% в капитале Segezha Group (SGZH 1,34 руб. +14,63%), собирается увеличить свою долю в ходе дополнительной эмиссии дочернего лесопромышленного холдинга.

Сбербанк (SBER 253,01 руб. +3,68%) ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.