«Цифра брокер»: Позитивная динамика сохраняется

Рынок накануне. Восстановление на рынке в четверг продолжилось. Индекс МосБиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п.

Оптимизма добавляет позитивная динамика на рынке суверенного долга. Индекс RGBI прибавил в четверг 1,21%, в то время как доходность 10-летних ОФЗ с начала недели снижается уже на 55 б. п.

Рубль немного укрепился к китайскому юаню, тем не менее это явление может оказаться временным. Ставка однодневного заимствования по юаням сейчас находится на уровне 72%, показывая острою нехватку ликвидности на межбанковском рынке.

На нефтяном рынке сохраняется понижательная динамика. Нефть Brent торгуется ниже 73 долларов США за баррель, несмотря на недельные данные о более сильном чем ожидалось недельном сокращении запасов нефти в США и новости о том, что страны ОПЕК+ решили отложить на два месяца решение об увеличении добычи нефти, планировавшееся ранее с октября. На рынок по-прежнему давят опасения перед возможным сокращением спроса в азиатском регионе.

Котировки золота консолидируются вблизи недельных максимумов на фоне слабой динамики индекса доллара США. С начала года цены на золото выросли примерно на 22% и предпосылки для продолжения роста сохраняются. Сегодня в США будут опубликованы данные о занятости вне сельского хозяйства, которые могут дать импульс к продолжению роста котировок золота.

Новости, ожидания и торговые идеи. Принято судебное решение о приостановке корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро (AGRO 1110,0 руб. -2,63%). Это может указывать на приближающейся редомициляцию компании, хотя котировки акций падают, из-за возможного образования «навеса».

Акции Segezha Group (SGZH 1,69 руб. +26,12%) в лидерах роста второй день на фоне после новости о докапитализации, которая будет частично или полностью профинансирована холдинговой компанией АФК «Система» (AFKS 16,221 руб. +2,55%). Мы находим оптимизм излишним: так как долг компании превышает ее капитализацию почти в шесть раз и для его погашения придется существенно размыть акционерный капитал.

Акции IVA Technologies (IVAT 212,45 руб. +7,79%) два дня растут опережающими широкий рынок темпами. Последнее время на рынке происходит очень много импульсивных сделок после двух торговых сессий, когда акции технологической компании IVA оказались в лидерах падения.