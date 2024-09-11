«Цифра брокер»: Восстановление приостановилось

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник прервал четырехдневную серию роста и скорректировался на 1,18% до 2671,38 п., индекс РТС снизился на 1,96% до 923,63 п. На рынке ОФЗ восстановление тоже застопорилось, индекс RGBI практически не изменился за день. Инвесторы остаются в ожидании данных по инфляции, которые выйдут сегодня во второй половине дня. Эти данные могут стать определяющими для Банка России при рассмотрении ключевой ставки на заседании в пятницу на этой неделе.

Котировки Brent упали ниже $70 за баррель. Цена на Urals опустилась ниже $60 за баррель в балтийских портах. Давление на нефтяные цены оказывает вышедший отчет ОПЕК+. Второй месяц подряд альянс экспортеров снижает прогноз по мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.

В августе объем нового ипотечного кредитования сократился на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 375 млрд рублей, хотя вырос на 5% по сравнению с июлем. Изменения связаны с сокращением доли льготных ипотечных программ. На первичный рынок жилья в августе пришлось лишь 31% выданных кредитов, тогда как в первой половине текущего года этот показатель превышал 50%. Семейная ипотека набирает популярность, однако крупнейшие банки сообщают о скором исчерпании выделенных лимитов, что может привести к приостановке кредитования по этой программе уже в октябре.

Новости, ожидания и торговые идеи. Henderson (HNFG 633,0 руб. -2,30%) раскрыл операционные показатели за август. Выручка выросла на 29% до 12,2 млрд руб. Повышению выручки способствовал в том числе рост онлайн продажи, которые за сопоставимый период повысились на 68,7%.

Совкомбанк (SVCB 13,605 руб. -0,39%) снова пересмотрел оценку приобретаемого Хоум-банка. Теперь она находится на уровне 0,4-0,5 капитала по РСБУ, хотя изначально банк оценивался в 0,8 капитала .

Сбербанк (SBER 261,29 руб. -0,81%) опубликовал результаты за восемь месяцев 2024 года. Показатели Сбербанка можно использовать в качестве ориентира для оценки общей ситуации в банковском секторе, потому что на банк приходится доля более 50% рынка. Кредиты юридическим и физическим лицам в августе выросли на 3,9% и 1,5% соответственно. Благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля банк за восемь месяцев смог увеличить чистую прибыль на 5,4% по сравнению с 2023 годом и заработал 1,05 трлн руб. при рентабельности капитала 23,6%. Тем не менее мы наблюдаем замедление темпов роста чистой прибыли в помесячном выражении, что может сигнализировать о том, что высокие ставки в экономике начинают неблагоприятно отражаться на банковском секторе.