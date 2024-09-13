«Цифра брокер»: Решение по ставке в центре внимания

Рынок накануне. Рынок показал снижение в четверг после публикации в среду вечером данных по инфляции в августе. Индекс МосБиржи отступил на 1,99% до 2615,00 п., индекс РТС снизился на 1,82% до 904,16 п. Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне сокращения нефтедобычи и переработки на побережье мексиканского залива США из-за урагана Франсин.

Акции Полюса (PLZL 12657 руб., +1,70%) оказались в лидерах роста на фоне повышения котировок золота до новых исторических максимумов. Поддержку котировкам золота оказывают ожидания снижения ставки по федеральным фондам ФРС США.

В аутсайдерах оказались акции Норильского никеля (GMKN 101,50 руб., -2,03%) на фоне новостей о возможном ограничении экспорта стратегических сырьевых товаров в том числе никеля, на который приходится около трети выручки компании.

Акционеры Яндекса (YDEX 3828,50 руб., +1,23%) утвердил первые в истории компании дивиденды в размере 80 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 2%. Это добавляет привлекательности акциям Яндекса, учитывая растущий профиль компании (в 2024 году рост выручки ожидается на уровне 40%) и невысокие оценочные мультипликаторы (EV/EBITDA 8,8).

Т-Банк (TCSG 2312,50 руб., -0,39%) планирует объединить IT-платформы для оптимизации операционных расходов и присоединить филиалы Росбанка. Остается открытым вопрос достижения цели менеджмента по рентабельности капитала (ROE) на уровне 30% и выше. Объединенная структура станет пятой по объему привлеченных средств населения и четвертой по размеру кредитного портфеля физлиц.

Положительное сальдо торгового баланса России сократилось в августе до 8,4 млрд долларов США с 8,7 млрд долларов США в июле, что может быть связано с сокращением экспорта и относительно сильным валютным курсом в указанном периоде. Счет текущих операций составил 2,5 млрд долларов на фоне сокращения доходов к получению до 3,2 млрд долларов США (3,4 млрд долларов месяцем ранее).

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня в 13:30 Банк России озвучит свое решение по ключевой ставке. Инвесторы в большинстве ожидают ее повышения. Существует некоторая вероятность удержания ставки на прежнем уровне, которая, если реализуется, может позитивно отразиться на динамике фондовых индексов. В любом случае принципиальное значение будет иметь риторика и тональность сопроводительных заявлений Банка России.

Динамика фондовых индексов в последние дни оставляет желать лучшего. Тем не менее само решение, если окажется в рамках ожиданий, может поддержать осторожные покупки по факту свершившегося события.