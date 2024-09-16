Комментарии

Ключевая ставка
Ключевая ставка повышена до 19%. Почему в решении ЦБ нет логики?
«Ситуация патовая». Бизнес – о повышении ключевой ставки и планах развития
Почему ЦБ повысил ставку
Все материалы сюжета

Альфа-Банк первым на рынке запустил производные финансовые инструменты в формате ЦФА

На платформе А-Токен успешно реализовали первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА).

Дебютный выпуск дериватива в формате ЦФА представляет собой инструмент хеджирования процентного риска для корпоративных клиентов. В рамках сделки компания-инвестор приобрела ЦФА, выплаты по которым привязаны к изменению ключевой ставки.

Владелец токенов получает регулярные выплаты на номинальную сумму 100 млн руб., исходя из положительной разницы ставок (при ее наличии): максимальной процентной ставки, определенной в ЦФА (страйка) и ключевой ставки ЦБ (18% на текущий момент). Стоимость каждого токена в рамках сделки составила 2,5 млн. рублей. Срок обращения инструмента составит 6 месяцев, а погашение планируется 10 марта 2025 года.

У ПФИ в форме ЦФА есть ряд преимуществ. Во-первых, быстрый выход на сделку – ее можно осуществить за 1-2 дня с момента инициации. Во-вторых, здесь значительно упрощено оформление и расширена доступность инструмента для корпоративных клиентов всех сегментов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Сбер Бизнес Фест
5 ошибок при запуске бизнеса
Есть ли жизнь после провала?
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги