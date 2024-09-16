Альфа-Банк первым на рынке запустил производные финансовые инструменты в формате ЦФА

На платформе А-Токен успешно реализовали первый выпуск производного финансового инструмента (ПФИ) в формате цифровых финансовых активов (ЦФА).

Дебютный выпуск дериватива в формате ЦФА представляет собой инструмент хеджирования процентного риска для корпоративных клиентов. В рамках сделки компания-инвестор приобрела ЦФА, выплаты по которым привязаны к изменению ключевой ставки.

Владелец токенов получает регулярные выплаты на номинальную сумму 100 млн руб., исходя из положительной разницы ставок (при ее наличии): максимальной процентной ставки, определенной в ЦФА (страйка) и ключевой ставки ЦБ (18% на текущий момент). Стоимость каждого токена в рамках сделки составила 2,5 млн. рублей. Срок обращения инструмента составит 6 месяцев, а погашение планируется 10 марта 2025 года.

У ПФИ в форме ЦФА есть ряд преимуществ. Во-первых, быстрый выход на сделку – ее можно осуществить за 1-2 дня с момента инициации. Во-вторых, здесь значительно упрощено оформление и расширена доступность инструмента для корпоративных клиентов всех сегментов.