«Цифра брокер»: Позитивный импульс

Рынок накануне. На рынке акций сохраняются приподнятые настроения. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2744,20 п., индекс РТС прибавил 2,20%, повысившись до 948,50 п. Тем не менее котировки ОФЗ остаются под давлением на фоне очередных комментариев Банка России. Индекс RGBI отступил от дневных максимумов, хотя и показал символический рост на 0,15% по итогам дня.

Банк России отмечает высокие темпы роста потребительских цен в августе и видит необходимость в дополнительном ужесточении денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Динамика потребительских цен» за август.

Регулятор не готов мириться с высокой инфляцией, хотя и признает, что по итогам 2024 года темпы роста потребительских цен превысят прогнозный июльский диапазон 6,5-7%. Тем не менее Банк России прогнозирует, что, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Котировки золота консолидируются вблизи исторических максимумов в преддверии ожидаемого начала цикла понижения ставок по федеральным фондам ФРС США. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставок на 0,25% до 5,25%. Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Софтлайн (SOFL 145,00 , руб., +1,36%) установил цену размещения дополнительной эмиссии на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Компания планирует разместить 76 млн акций (23,4% от текущего капитала) для финансирования M&A сделок, которые могут обеспечить до 50% ожидаемого прироста EBITDA. Компания уже получила заявки от существующих акционеров на выкуп 800 тыс. акций.

Яндекс (YDEX 4119,00 руб., +5,22%) продает направление телемедицины, которое работает под брендом Яндекс Здоровье и помогает проводить онлайн-консультации с врачами. Развивать направление продолжит компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине. Это может быть первым шагом распродажи убыточного портфеля стартапов. С одной стороны, это повысит маржинальность общего бизнеса, тем не менее открытым остается вопрос о том, какие направления роста останутся через 3-4 года, если будут проданы стартапы.

Genetico (GECO 29,20 руб., +2,46%) планирует разместить 8% от уставного капитала по закрытой подписке в пользу мажоритарного акционера — Артген Биотех. Основная цель закрытого размещения — погашение облигационного займа Genetico. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBIDTA, компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, но погасить займ за счет размещения.