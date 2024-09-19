«Цифра брокер»: Благоприятная консолидация

Рынок накануне. Настроения на фондовом в среду немного ослабли после дней непрерывного роста. Индекс МосБиржи показал снижение на 0,8% до 2751,73 п. Индекс РТС снизился на 1,07% до 945,61 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют. Слабая динамика на валютном рынке не способствовала покупкам в сегменте ОФЗ. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, обновил многомесячные минимумы, потеряв в среду 0,7%.

Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). Темпы роста ИПЦ за неделю с 10 по 16 сентября составили 0,1%, что соответствует годовой инфляции на уровне 8,9%. С начала сентября потребительские цены повысились на 0,18%, а с начала года — на 5,48%. Это достаточно высокие показатели инфляционного давления, которые не позволяют исключить повышения ключевой ставки на следующем заседании Банка России в октябре.

Котировки золота в среду вечером обновили исторические максимумы на фоне решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США понизить ставку по федеральным фондам ФРС сразу на 50 б. п. Тем не менее цены на золото отступили от достигнутых максимумов и в четверг утром показывают символический рост на 0,1-0,2%. Своим решением ФРС спровоцировала на финансовых рынках и рынке золота сначала всплеск оптимизма, который затем сменился фиксацией прибыли. В среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, и решение ФРС придает дополнительный импульс продолжению повышательной тенденции на рынке золота.

Новости, ожидания и торговые идеи. На российском рынке в лидерах роста в среду оказались акции ОВК (UWGN 54,10 руб., +3,34%). После дополнительной эмиссии и размывания капитала в 100 раз компания оздоровилась, а ее акции выглядят привлекательно на основе оценочных мультипликаторов. Результаты за I полугодие 2024 года позволяют надеяться на дивиденды от компании.

В аутсайдерах акции Мечела (MTLR 109,96 руб., -2,08%) и Распадской (RASP 280,05 руб., -1,75%). Рост себестоимости добычи угля снижает рентабельность экспорта. Поставки угля через порты Дальнего Востока и Северо-Запада в этих условиях оказываются нерентабельны.

Сегодня акционеры Татнефти (TATN 627,00 руб., -1,21%) рассмотрят вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2024 года. Кроме того, сегодня же с правом на промежуточные дивиденды за I полугодие и II квартал 2024 года последний день торгуются акции Яндекса (YDEX 4039,00 руб., -1,58%) и Фосагро (PHOR 5238,00 руб., -0,70%) соответственно.

Что касается рынка в целом, то снижение индекса МосБиржи в среду и потенциальная консолидация будут благоприятны для продолжения роста в последующие недели, т. к. снимают некоторую перекупленность на рынке, сформировавшуюся на фоне восстановления индексов в предыдущие дни.