«Цифра брокер»: Сдержанный оптимизм

Рынок накануне. К завершению основной сессии четверга рынок сохранил лишь небольшую часть дневных достижений. Всплеску волатильности в течение торговой сессии способствовала экспирация квартальных фьючерсов на акции, индексы и валютные пары. Сдерживающим рост рынка акций фактором остается слабая конъюнктура в сегменте суверенного долга – индекс RGBI в четверг в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года. Индекс МосБиржи завершил торги в плюсе на 0,26% на отметке 2758,91 п, индекс РТС отступил на 0,85% до 955,8 п. на фоне укрепления рубля.

После заметного ослабления рубля в течение последнего месяца российская валюта может укрепиться. Локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей.

Новости, ожидания и торговые идеи. Менеджмент Евротранса (EUTR 132,9 руб., +12,63%) рассчитывает по итогам III квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 руб. на одну акцию и еще 15 руб. на акцию – за IV квартал. Таким образом, с учетом уже выплаченных 2,5 руб. за I квартал и рекомендованных за II квартал 4,32 руб. суммарный дивиденд в 2024 году может составить более 30 руб. на бумагу, что предполагает дивидендную доходность свыше 22% по текущим котировкам. Основным фундаментальным риском в отношении акций Европлана является высокая долговая нагрузка компании и растущие расходы на обслуживание долга, однако высокие дивиденды и одобренная акционерами программа обратного выкупа акций в 2027 году могут поддержать импульс к повышению котировок акций компании.

Акционеры Черкизово (GCHE 4456 руб., +1,1%) утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 142,11 за акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3,2% по текущим котировкам. Компания демонстрирует стабильные темпы роста выручки и операционной эффективности, сохраняя долговую нагрузку на комфортном уровне. При этом Черкизово активно развивается, расширяет производственные мощности, проводит M&A сделки. Однако акции компании достаточно дорого оцениваются рынком, что ограничивает потенциал для их дальнейшего роста.

FESCO (FESH 50,59 руб., -1,17%) сообщает о росте российского контейнерного рынка по итогам января - августа 2024 года до 4,385 млн TEU (20-футовый эквивалент), на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Компания сейчас активно инвестирует весь доступный денежный поток в развитие бизнеса, что тем не менее будет сдерживать темпы роста прибыли и оказывать давление на маржинальность бизнеса и котировки акций компании.

Сегодня из базы расчета индексов МосБиржи и РТС будут исключены акции Сегежи и добавлены акции Яндекса и Астры. Это может оказать еще большее давление на бумаги лесопромышленного холдинга с учетом проблем в отрасли и высокой долговой нагрузки холдинга, но может поддержать котировки акций «новичков» из ИТ-сектора в составе индексов.