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Альфа-Инвестиции запустили Альфа-Рейтинг для частных инвесторов

Альфа-Инвестиции запустили инновационный инструмент для частных инвесторов — Альфа-Рейтинг. Это автоматизированная система оценки акций, которая поможет инвестору выбрать наиболее перспективные бумаги.

Рейтинг учитывает фундаментальные и технические показатели 80 самых популярных компаний на Московской бирже и совокупность влияющих на котировки факторов, в том числе метрики «Дивиденды» и «Риски/Устойчивость». Инвестор может выбрать активы, которые с большей вероятностью опередят рынок. Для этого не нужно мониторить разные источники и показатели — вся ключевая информация собрана в одном месте.

«Мы разработали инструмент, который значительно упрощает процесс принятия решений о сделках. Наш рейтинг основан на собственной методологии и автоматизированных расчётах. Мы тестировали систему на исторических значениях. Бумаги с оценкой 7–10 баллов опередили индекс Мосбиржи более чем в два раза: их доходность составила 68,5%, тогда как индекс вырос только на 17,6%», — отметил Андрей Недбайло, и.о. руководителя розничного инвестиционного бизнеса Альфа-Банка.

Для каждой акции в рейтинге есть краткое и понятное описание особенностей бизнеса, финансового положения и важных корпоративных событий. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxwR42yv

/ Сибирское Информационное Агентство /
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