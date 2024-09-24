«Цифра брокер»: Вытеснение коротких позиций

Рынок накануне. Сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке в понедельник продолжилась. Индекс МосБиржи вырос на 1,35% до 2819,87 п., индекс РТС повысился на 0,98% до 956,01 п. Рынок ОФЗ, где преобладают институциональные инвесторы, не разделяет позитивных настроений, консолидируясь в области многомесячных минимумов.

Последние аукционы по размещению ОФЗ сопровождались достаточным спросом со стороны институциональных инвесторов на приемлемых для Министерства условиях. Несмотря на это, банки сократили свое участие на аукционах до 75% с 94% месяцем ранее. Это обусловлено увеличением объемов размещений и ожиданиями банков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Прибыль банковского сектора в августе составила 435 млрд руб., повысившись на 42% по сравнению с августом 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) выросла с 25% до 35%. Основная причина — переоценка валютных позиций банков из-за ослабления рубля к евро и доллару США на 7% и 5% соответственно.

Новости, ожидания и торговые идеи. В понедельник на рынке мы наблюдали вытеснение коротких позиций, когда инвесторы вынуждено закрывали короткие позиции по акциям, что провоцировало рост котировок в акциях таких эмитентов, как Мечел (MLTR 119,28 руб., +7,33%), М.Видео (MVID 114,90 руб., +6,98%) и Сегежа (SGZH 1,592 руб., +4,05%). В результате эти акции оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии.

Акции Газпрома (GAZP 130,17 руб., +6,35%) подорожали на фоне новостей о возможной отмене налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2025 году. В 2023 году компания заплатила 600 млрд НДПИ. Официального заявления от компании или государственных органов пока не последовало.

Котировки акций ТГК-14 (TGKN 0,0112 руб., -2,86%) снизились на фоне объявления о вторичном размещении (SPO). Компания планирует разместить до 20% от капитала для погашения текущего долга и строительства новых блоков в Улан-Удинской ТЭЦ-2 для покрытия дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке из-за опережающего роста спроса. Потребление в этом регионе растет среднегодовыми темами по 3,5% по сравнению с 1,5% в среднем по России. Сбор заявок продолжится до 3 октября. Окончательная цена определится на основании поступивших заявок, но не превысит 0,1125 руб. за одну акцию ТГК-14.