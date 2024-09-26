«Цифра брокер»: Отступили от недельных максимумов

Рынок накануне. Рынок корректируется после роста на 13% за последние три недели. Индекс МосБиржи завершил торги среды снижением на 1,46% на отметке 2830,11 п, индекс РТС тем не менее повысился на 0,95% до 965,00 п.

Котировки золота остаются на траектории роста и торгуются около исторических максимумов. Поддержку ценам на золото по-прежнему оказывают перспектива снижения ставок ЕЦБ и ФРС США и покупки центральных банков развивающихся стран на фоне геополитической нестабильности в мире.

Недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) от Росстата за период с 17 по 23 сентября отражают замедление инфляции: темпы роста ИПЦ составили 0,06% по сравнению с 0,10% на предыдущей неделе. Годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее. На торгах в среду доходность по краткосрочным ОФЗ оставалась выше 19%, индекс государственных облигаций RGBI практически не изменился, показав рост на 0,15% до 102,49 п.

Новости, ожидания и торговые идеи. По акциям Headhunter (HEAD) сегодня стартуют торги после паузы в 1,5 месяца, за которые компания провела редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный «навес» предложения в объеме 20-25 млрд руб.

Полюс (PLZL 13441,5 руб., -2,23%) получил первое золото из руды на месторождении «Сухой лог». Этот проект сейчас является основной точкой роста добычи компании, с помощью которого Полюс рассчитывает увеличить производство золото на 80-90% после 2028 года.

Компания МТС (MTSS 206,2 руб., -1,62%) заявила о намерении провести IPO дочерней компании МТС ads в 2025 году. Менеджмент также заявил, что в планах вывести еще 4-5 дочерних компаний. Менеджмент также заявил, что в планах вывести еще 4-5 дочерних компаний. Важное условие, чтобы продаваемый на размещении бизнес уже генерировал к моменту IPO доходы.

Вчера на сайте Банка России вышли оборотные ведомости (РСБУ отчетности) по российским банкам. Снижение процентной маржи наблюдается у МТС Банка (MBNK 1740 руб., -0,57%), прибыль за месяц снизилась более чем в два раза к июлю. Лучше всех с высокими ставками справляется ТКС Холдинг (TCSG 2659,5 руб., +0,64%), прибыль к июлю выросла на 23,3%.