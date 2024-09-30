«Цифра брокер»: Импульс к росту сохраняется

Рынок накануне. На рынке акций сохраняется позитивная динамика. Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 1,02% до 2858,56 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 971,29 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 2,74% и 2,60%, соответственно. Позитивной динамике фондовых индексов способствовало в том числе умеренное ослабление рубля на фоне снижения нефтяных котировок.

Нефть Brent подешевела за неделю примерно на 3%, несмотря на повышенную напряженность на Ближнем Востоке. Опасения перед геополитическими рисками перевешивают планы ОПЕК+ по смягчению ограничений на добычу нефти еще в текущем году, а также замедление темпов экономического роста в Китае, несмотря на меры властей по оживлению экономики. Кроме того, власти Саудовской Аравии заинтересованы в сохранении рыночной доли в азиатском регионе и могут отказаться от негласного ориентира 100 долларов США за баррель в рамках подготовки к увеличению нефтедобычи.

В сегменте ОФЗ сохраняется слабая динамика. Индекс RGBI потерял за неделю 0,22%, обновив минимумы с марта 2022 года. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 7-30 б. п. на отрезке от двух до пяти лет, хотя доходность десятилетних облигаций, наоборот, показала незначительное снижение на 3 б. п. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций расширился за неделю на 33 б. п. до 301 б. п., а инверсия кривой доходности еще больше усилилась. Такая динамика отражает устойчивые опасения инвесторов перед очередным повышением ставки Банком России на одном из ближайших заседаний. Кроме того, сильная инверсия кривой доходности может указывать на риски экономического замедления в России.

О признаках замедления экономического роста на фоне охлаждения внутреннего спроса в экономике России на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg, опираясь на анализ резюме обсуждения ключевой ставки Банком России на сентябрьском заседании. В резюме отмечается устойчивость инфляционного давления, что в сочетании с охлаждением внутреннего спроса влечет риски стагфляции в экономике, заключают эксперты Bloomberg.

Оптимизму на рынке ОФЗ не способствовали и озвученные на прошлой неделе Минфином планы по размещению облигаций. До конца текущего года ведомство планирует разместить облигаций на 2,4 трлн руб. по номинальной стоимости, 400 млрд руб. ОФЗ с дюрацией до 10 лет и еще на 2 трлн руб. ОФЗ – более десяти лет. С начала года и к настоящему времени Минфин разместил облигаций на общую сумму 1,99 трлн руб. по номиналу.

Новости, ожидания и торговые идеи. Что касается рынка акций, то позитивная динамика фондовых индексов на этой неделе может продолжиться. Несмотря на опасения перед еще одним повышением ключевой ставки и рост доходности ОФЗ, оптимизма добавляет стабилизация доходностей длинных ОФЗ. Банк России, конечно, может еще раз повысить ключевой ставку в текущем году, тем не менее за этим решение с высокой вероятностью последует пауза в действиях регулятора, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для рынка акций.