Альфа-Банк запустил ЦФА на основе индекса аффинированного золота

На платформе А-Токен появились ЦФА (цифровые финансовые активы) на золото. Цена покупки устанавливается на основании индекса аффинированного золота (RUGOLD) ПАО Московская биржа.

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и предоставляет инвестору право на получение от эмитента единовременной выплаты денежной суммы в российских рублях при погашении ЦФА в размере рыночной стоимости золота на дату погашения ЦФА.

1 ЦФА равен 0,01 грамма золота (около 78 руб.). Инвесторам могут быть физические лица лица, включая неквалифицированных инвесторов. Подобные сделки предполагается проводить на регулярной основе. Предполагаемая дата погашения таких выпусков — 6 месяцев.

«Мы, как лидер рынка, рады предложить еще один инструмент для широкого круга инвесторов. Выпуск ЦФА, привязанный к котировкам золота, является своевременным и актуальным решением в период вызовов финансового рынка. Гибкие возможности по конструированию подобного инструмента позволяют создать по-настоящему востребованный у инвесторов финансовый продукт. Мы существенно снизили минимальный порог для инвестирования в ЦФА на золото до 0,01 грамма, что соответствует примерно 78 рублям. Мы планируем регулярные размещения выпусков данного инструмента и уже фиксируем ежедневный интерес со стороны инвесторов. Для нас важно сделать этот продукт максимально доступным для всех категорий инвесторов», — поделился Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.