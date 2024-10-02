«Цифра брокер»: Индексы консолидируются

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на 2800 п. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи снизился на 1,52% до отметки 2814,19 п., индекс РТС отступил на 1,66% до 949,6 п.

Цены на нефть марки Brent взлетели более чем на 4% после новостей о ракетной атаке Ирана на Израиль. Тем не менее мы не ожидаем, что новый виток обострения конфликта на Ближнем Востоке сможет надолго поддержать цены на нефть ввиду сохраняющихся опасений слабости экономики Китая.

Новости, ожидания и торговые идеи. Погрузка на сети РЖД в сентябре сокращается 12-ый месяц подряд, достигнув минимального с начала 2024 года значения 94,5 млн тонн (снижение на 6,3% по сравнению с 2023 годом). Погрузка за январь-сентябрь снизилась на 4% и составила 889,7 млн тонн.

Заметное падение наблюдалось в погрузке строительных грузов, что не удивляет – застройщики (ПИК, Самолет, ЛСР, Эталон) ограничивают предложение и сдерживают строительную активность для поддержания баланса спроса и предложения после ужесточения условий по ипотеке.

В минусе остается основной груз РЖД, каменный уголь, на фоне снижения цен на уголь при росте операционных расходов добывающих компаний. Таким образом, статистика подтверждает, что перспективы для восстановления бизнеса Мечелаи Распадской пока не просматриваются.

Не радует и динамика погрузки лесных грузов, что также подтверждает сохранность негативной динамики в отрасли и ухудшает и без того непростую учесть Сегежи, долг которой в шесть раз превышает капитализацию.

Акции ФосАгро (PHOR) оказались в лидерах роста на фоне положительной динамики в погрузке удобрений и ожидаемого обнуления экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Однако мы бы не были столь оптимистичны, поскольку вместе с отменой пошлин будет повышен НДПИ, что может иметь неблагоприятные последствия для бизнеса. В то же время цены на удобрения остаются на уровнях 2023 года, при этом себестоимость растет быстрее выручки, повышается CAPEX, что негативно влияет на свободный денежный поток. Вместе с тем, ухудшается долговая нагрузка. ФосАгро чувствует себя устойчиво, но говорить о «выздоровлении» в отрасли пока преждевременно.

Акционеры Селигдара и АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 4 руб. и 2,49 руб. на акцию соответственно. Дивиденды российских компаний в условиях высоких ставок в экономике может стать фактором в пользу роста заинтересованности инвесторов к рынку акций.