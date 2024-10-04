«Цифра брокер»: Внутридневной разворот

Рынок накануне. Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39 п.

Котировки Brent повышаются на фоне всплеска напряжённости на Ближнем Востоке, оказывая поддержку фондовым индексам. Опережающая динамика в четверг наблюдалась в банковском секторе, в отношении которого власти рассматривают возможность введения налога на сверхприбыль, что тем не менее не испортило настроений инвесторов.

Рубль незначительно укрепляется на торгах в четверг. Котировки ОФЗ продолжают монотонное снижение, участники рынка ждут повышения ставки до 20% на ближайшем заседании, тогда как Министерство финансов России с 7 октября сократит объём покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Объём операций составит 3,1 млрд руб. в день.

Сентябрь 2024 года стал рекордным для российского рынка корпоративного долга: эмитенты привлекли 640 млрд руб., что почти в два раза превышает результат за тот же период прошлого года и соответствует максимуму за всю историю рынка. В сентябре текущего года было проведено 134 размещения, на 87% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Спросом сейчас пользуются только бумаги с переменным купоном. Эмитенты стремятся сделать свои предложения более привлекательными, переходя на ежемесячные выплаты по флоатерам с ежедневным расчетом купонной ставки.

Планы Министерства финансов по активизации размещения ОФЗ с переменным купоном могут создать конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, может привести к отмене и переносу сроков размещений, особенно в случае с менее качественными эмитентами.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2024 года снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. В сентябре количество предприятий сектора услуг увеличилось, но темпы их роста замедлились по сравнению с августом и оказались незначительными. Несмотря на общий рост спроса, отмечается снижение активности клиентов, что позитивно для снижения инфляции.

Новости, ожидания и торговые идеи. Цены на пиломатериалы в Китае, основном рынке для российских экспортеров лесопромышленной продукции, продолжают расти. Стоимость продукции из России выросла на 3%, составив $235–245 за кубометр. Это повышение связано с сокращением запасов на складах и увеличением поставок на другие рынки, такие как Южная Корея и Япония. Акции Сегежи (SGZH 1,494 руб., -0,20%) реагируют на эту новость пока сдержанно, рост цен на продукцию ожидался с середины 2022 года, долговая нагрузка за это время сильно выросла. Тем не менее, если тренд усилится, это может сыграть на руку компании.

Хэдхантер (HEAD 4280,0 руб., -0,95%) планирует в будущем направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли. Менеджмент ставит себе задачу удваивать бизнес каждые три года. После возобновления торгов акции практически не корректируются, но даже по текущим котировкам сохраняют потенциал роста.