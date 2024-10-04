Компания restore: в третий раз разместила ЦФА на платформе А-Токен

На платформе ЦФА Альфа-Банка стартовало размещение третьего выпуска ЦФА компанией restore:. Эмитентом сделки выступает ООО «реСтор» — юридическое лицо торговой марки restore:.

Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА. Объем эмиссии составляет 800 000 ЦФА общей стоимостью 800 млн рублей, сроком на 8 месяцев и доходностью 21,7% годовых. Выпуск рассчитан на широкий круг инвесторов.

«Команда Альфа-Банка рада, что наши партнеры оценили инновационные инвестиционные инструменты, которые дают им возможность эффективно привлекать дополнительное финансирование. При этом эмитенты из розничного сектора могут расширять линейки востребованных продуктов, а инвесторы — размещать средства на выгодных условиях в ЦФА с высоким уровнем надежности. Мы, как лидер рынка, планируем наращивать выпуски и создавать новые интересные форматы для всех участников сделок», — поделился Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Это третье размещение ЦФА нашей компанией в 2024 г. Мы уже запустили ЦФА на общую сумму 1,2 млрд рублей. Мы увидели успешность данного цифрового инструмента и будем его использовать дальше. Наша компания активно развивается, расширяет ассортимент товаров наших сетей и открывает новые форматы существующих магазинов. Привлечение инвестиций позволит сделать этот процесс еще активнее», — подчеркнул Тихон Смыков, президент и управляющий партнер Inventive Retail Group.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено более 300 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 170 миллиардов рублей, что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 300 миллиардов рублей.