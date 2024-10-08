«Цифра брокер»: Слабый импульс

Рынок накануне. На рынке акций отрицательная динамика. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 0,38% до 2793,84 п., индекс РТС потерял 1,62%, просев до 916,17 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI потерял 0,49% и упал до 99,67 п. Это первый случай за 9 лет, когда индекс закрывается ниже 100 п.

Нефть продолжает расти и достигает максимального с августа значения - 81$ з баррель. Основным опасением остается атака на нефтяную инфраструктуру Ирана (на которую приходится около 4% ежедневного экспорта нефти). Или блокировка Ормузского пролива, через который проходит до 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день. При эскалации конфликта можем увидеть дальнейший рост цен на черное золото.

Новости, ожидания и торговые идеи. ВТБ (VTBR 86,43 руб. -0,23%) планирует выкупить 50% Почты России. В ходе сделки ВТБ получит доступ к 25000 точек и базе клиентов в 8,6 млн человек. Интеграцию планирует закончить не раньше 2026 года. Сделка пройдет по мультипликатору один капитал, что кажется достаточно высокой оценкой, учитывая что Сбер (SBER 263,42 руб. -0,25%) торгуется при оценке чуть ниже капитала, работая с более высокой эффективностью (ROE 22-23% против 18% по итогам 2023 года и 3,3% по итогам 12 месяцев), а Совкомбанк (SVCB 13,5 руб. -1,35%), самый активный банк в плане M&A, старается приобретать активы не дороже 0,8 капитала.

«Ренессанс страхование» (RENI 98,02 руб. -0,04%) завершило сделку по приобретению бизнеса «ВСК - Линия жизни». Был приобретен портфель размером около 12 млрд руб. Покупка была совершена в рамках стратегии по опережающему росту рынка и увеличению доли в Life сегменте.

Novabev group (BELU 665 руб. -0,45%) представила операционные результаты по итогам 9 месяцев 2024 года. Общие отгрузки сократились на 2,8% до 10,95 млн декалиторов (при росте рынка на 4%). При этом сеть Винлаб активно развивается, трафик вырос на 10,4% при росте среднего чека на 17%, а количество магазинов превысило 1900 штук.

Акционеры Globaltrans (GLTR 508,15 руб. +2,84%) одобрили выкуп депозитарных расписок по 520 руб. Выкуп начнется 8 октября или позднее, но будет завершен до 8 ноября 2024 года. После делисинга в планах компании начать торговаться на Международной бирже Астаны AIX.