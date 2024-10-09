«Цифра брокер»: Консолидация в развитии

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи нивелировал часть дневной просадки и завершил торги на отметке 2788,37 п., снизившись на 0,20% за день. Индекс РТС отступил на 0,24% до 913,97 п., в то время как индекс RGBI переписал очередной минимум с марта 2022 года, практически беспрерывно снижаясь на протяжении последнего месяца.

Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению. Банк России сообщил о снижении чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в сентябре на 30% относительно августа, до $8,3 млрд, что было связано с ростом доли рубля в структуре внешнеторговых расчетов. Регулятор сообщает также о компенсации этих объемов ростом продаж валюты со стороны банков. Свою роль в ослаблении рубля в сентябре могло сыграть заметное сокращение нетто-продаж валюты со стороны Банка России, до 200 млн руб. в день, тем не менее увеличение объема продаж до 5,3 млрд руб. в октябре добавит ликвидности на рынке и позволит стабилизировать курс рубля.

Котировки Brent скорректировались после заметного роста предыдущие дни. С одной стороны, сырьевые рынки были разочарованы отсутствием информации о новых планах властей по стимулированию экономики Китая. С другой, рынок выдохнул на фоне снижения рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке и/или повреждения нефтяной инфраструктуры Ирана. Министр обороны Израиля собирается посетить Вашингтон, что может означать отсрочку в ответных действиях Израиля против Ирана.

Укрепление доллара США оказывает давление на котировки золота. Однако фундаментальные предпосылки для дальнейшего роста цен на драгметалл сохраняются. В сентябре ориентированные на инвестиции в золото биржевые фонды (ETF) зафиксировали нетто-приток капитала по итогам пятого месяца подряд.

Новости, ожидания и торговые идеи. Банк России «разморозил» дополнительную эмиссию Группы Позитив (POSI 2586,4 руб., -0,17%), в рамках которой компания планирует выпустить акции в объеме 7,9% в IV квартале 2024 года по закрытой подписке. Для миноритариев новости о дополнительной эмиссии традиционно носят негативный характер из-за размытия долей, но это никак не влияет на сам бизнес и его потенциал роста. По оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), российский рынок кибербезопасности вырастет почти в три раза к 2028 году и достигнет 715 млрд руб., а Группа Позитив окажется одним из бенефициаров этой тенденции, поэтому мы сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги компании.

«Озон Фармацевтика» сообщает о намерении провести IPO на Московской бирже. Начало торгов бумагами ожидается в октябре. Инвесторам будут предложены исключительно акции из дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и прочие общекорпоративные цели. Представители фармацевтической отрасли узко представлены на российском фондовом рынке, тогда как уход зарубежных игроков из внутреннего контура открывает широкие возможности для роста отечественных компаний.