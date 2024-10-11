«Цифра брокер»: Умеренный оптимизм

Рынок накануне. Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции. Доходности облигаций снизились в пределах 10 б. п. на отрезке кривой доходности облигаций от двух до десяти лет.

На рынке нефти возобновилась повышательна динамика. Геополитические риски всё же продолжают задавать настроение. Схожая тенденция и в золоте, котировки которого прервали нисходящую серию из шести торговых сессий к ряду. В отсутствии негативных новостей и на фоне возобновления роста нефтяных котировок индекс МосБиржи показал незначительный рост в четверг на 0,46%.

Рубль укрепился к юаню на 1,22%, участники рынка постепенно занимают выжидательную позицию, 12 октября — последний день для завершения операций нерезидентов в долларах с МосБиржей и Национальным клиринговым центром.

Положительное сальдо внешней торговли России за январь — август 2024 года выросло до $100 млрд., на 15,87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в указанном периоде вырос на $2 млрд до $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд до $178 млрд. Российские экспортеры по-прежнему сталкиваются с нарастающими проблемами с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, опасающихся вторичных санкций США.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров РУСАЛа (RUAL 33,590 руб., -1,28%) изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя РУСАЛ остаётся компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга.

ВТБ (VTBR 86,16 руб., -4,04%) не планирует выкупать акции у «недружественных» нерезидентов, что логично, так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, что не целесообразно на фоне повышения процентных ставок. В среду акции ВТБ подорожали на 4,59% на ожиданиях обратного выкупа, в четверг скорректировались на 4,04%.

Henderson (HNFG 621,1 руб., -1,10%) раскрыл некоторые финансовые показатели в преддверии публикации операционного отчёта. Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 года выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 13,9 млрд рублей. Выручка онлайн-продаж Henderson в сентябре 2024 года выросла на 39% к сентябрю 2023 года. Компания наращивает рыночную долю после частичного ухода западных брендов, чем интересна инвесторам.

Снижение темпов роста в сентябре менеджмент связывает с аномально тёплой погодой в центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции. Ожидаем повышения основных операционных показателей компании в этом году по сравнению с предыдущим.