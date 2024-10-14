«Цифра брокер»: На рынке умеренный позитив

Рынок накануне. Рыночные настроения немного ослабли без видимых причин. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,25% до 2754,52 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,96% до 931,29 п. на фоне умеренного укрепления рубля. По итогам полной недели оба индекса показали снижение, на 1,79% и 3,01%, соответственно, а рубль ослаб примерно на полпроцента к доллару США и евро.

В сегменте ОФЗ проявляются робкие признаки стабилизации. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился за неделю с 334 б. п. до 311 б. п. на фоне снижения доходности двухлетних облигаций на 13 б. п. по сравнению с повышением доходности десятилетних ОФЗ на 10 б. п. Индекс RGBI обновил в середине недели многомесячные минимумы, но смог восстановиться и завершил пятницу ростом на 0,30%. Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может сохраниться на начале новой недели на фоне вышедших в пятницу данных по инфляции за сентябрь.

По оценке Росстата, годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% в августе. Базовая инфляция ослабла с 8,44% до 8,26% в сентябре по сравнению с августом. Тем не менее помесячная инфляция составила 0,48% в сентябре, немного превысив консенсус-прогноз аналитиков (0,42%). В целом инфляционное давление, хоть и ослабло немного, но сохраняется на достаточно высоком уровне, оправдывая очередное повышение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России. Такой сценарий может быть в существенной степени уже учтен в текущих котировках ОФЗ, что позволяет говорить о стабилизации на рынке облигаций, если не об умеренном восстановлении.

Новости, ожидания и торговые идеи. Опережающую динамику на рынке на прошлой неделе показали акции Аэрофлота (AFLT 54,88 руб., +5,90%), которые подорожали за неделю на 3,2%. В пятницу национальный авиаперевозчик раскрыл операционные данные за сентябрь и III квартал 2024 года, из которых следует, что пассажиропоток компании в сентябре 2024 года повысился на 16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года, а за III квартал вырос на 14,8%. Коэффициент занятости кресел увеличился на 1,8 п. п. в III квартале до 92,3%. В целом темпы роста операционных показателей немного замедлились на фоне повышения прошлогодней базы, но остаются высокими, что позволяет рассчитывать на прибыль Аэрофлота по итогам 2024 года и потенциальные дивиденды, как следствие.

На текущей неделе консолидация фондовых индексов может продолжиться. Потенциальная стабилизация в сегменте ОФЗ может оказать поддержку индексам. Внимание инвесторов будет направлено на данные Росстата по индексу цен производителей, которые выйдут в среду и могут подтвердить признаки умеренного ослабления общей инфляции, что будет способствовать дальнейшей стабилизации на рынке ОФЗ и поддержит позитивные настроения на рынке акций.