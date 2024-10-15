«Цифра брокер»: V-образный разворот

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник утром показывал снижение примерно на 1%, но затем развернулся к росту и повысился за день на 0,68%. Рынок позитивно воспринял комментарии зампреда банка России Алексея Заботкина, о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики экстраординарных шагов не потребуется. Тем не менее темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне, и существенных признаков для их замедления пока не наблюдается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки до 20% на одном из ближайших заседаний.

Российский рубль немного ослаб к корзине валют, хотя 12 октября и связанные с этой датой покупки валюты остались позади и ничего страшного не произошло. Биржевые торги китайским юанем продолжаются в обычном порядке, евро и доллар недоступны для торгов на бирже.

ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов. На этом фоне нефтяные котировки снизились, приблизившись к $75 за баррель Brent. Пока всё идёт к тому, что без обострения геополитической повестки, нефть продолжит торговаться в широком диапазоне $75-85 за баррель Brent.

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные результаты ГК «Астра» (ASTR 540,90 руб., +1,55%) за 9 месяцев 2024 года отражают рост отгрузок до 10,1 млрд руб., на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года, благодаря непрерывному масштабированию бизнеса и развитию сервисной экосистемы. Напомним, что 50% отгрузок обычно приходится на IV квартал, но даже с учетом ярко выраженной сезонности бизнеса компания смогла продемонстрировать значительный рост. ГК «Астра» остается одним из бенефициаров ухода западных игроков с российского рынка. Такое мнение разделяют многие инвесторы, поэтому оценка компании по мультипликаторам одна из самых высоких в секторе.

Банк Санкт-Петербург (BSPBP 57,40 руб., +8,51%) сообщил о рекордной прибыли за 9 месяцев 2024 года, которая достигла 40,5 млрд. руб. Банк показывает рост процентных доходов благодаря структуре кредитного портфеля. На юридических лиц приходится около 80% портфеля, поэтому при росте ставок банк получает дополнительный процентный доход, так как кредиты выданы под плавающие ставки, в то время как ставки по депозитам повышаются с отсрочкой по времени. При сохранении нормы выплаты дивидендов на уровне 50% от прибыли дивидендная доходность за II полугодие 2024 года может составить 7-8% по текущим котировкам акций. Акции банка сейчас оцениваются немногим ниже 1х по мультипликатору Р/В при ROE 29%. Наша целевая цена составляет 400 руб. за одну обыкновенную акцию Банка Санкт-Петербург.

НОВАТЭК (NVTK 969,4 руб., +1,21%) показал рост добычи углеводородов в III квартале 2024 года на 5,5%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 16,87 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с III кварталом 2023 года. Акции НОВАТЭКа сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе. Объёмы производства и реализации находятся на привычных уровнях и даже подрастают, несмотря на сохраняющееся давление на компанию. Недавно НОВАТЭК выплатил дивиденды за I полугодие в размере 35,5 руб. на акцию. Суммарно за 2024 год ожидаем дивиденды в размере 86 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 8,8% по текущим котировкам.