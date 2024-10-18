«Цифра брокер»: Для роста не хватает поводов

Рынок накануне. Инвесторы не находят поводов для покупок ни на рынке акций, ни на облигационном рынке. Индекс МосБиржи в четверг после хорошего старта не удержался в плюсе и снизился за день на 0,72%. Индекс RGBI показал снижение на 0,07%, прервав серию из нескольких дней более или менее положительной динамики.

Официальный курс рубля, публикуемый Банком России, на 18 октября немного укрепился. Курс доллара США составил 97,149 руб., снижение на 0,11%, евро — 105,756 руб. (-0,31%), юаня — 13,5487 руб. (-0,32%). Котировки Brent незначительно выросли, до 74,6 долларов за баррель.

Нарастающие инфляционные ожидания и сопутствующие ожидания ужесточения денежно-кредитной политики оказывают давление на цены основных классов активов на российском рынке. Накануне Росстат сообщил, что индекс цен производителей промышленных (ИЦП) товаров в России в сентябре 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле. Таким образом рост цен производителей потребительских товаров в сентябре ускорился до 10,1% в годовом выражении с 5,5% в августе. Сравнимая корзина ИПЦ-ИЦП содержит товарные категории продовольствия, одежды и обуви, автомобилей, стройматериалов и электрических приборов.

Новости, ожидания и торговые идеи. ММК (MAGN 40,70 руб., -8,02%) опубликовал слабые операционные результаты за III квартал 2024 года, отражающие, падение спроса на сталь на фоне замедления в сегменте строительства после ограничения ипотечных субсидий. День публикации результатов совпал с датой закрытия реестра под дивиденды, в результате акции подешевели на 8,19% за день. Динамика операционных результатов ММК может задать тон для ожиданий схожей динамики остальных производителей в металлургическом секторе, что может негативно отразиться на акциях Северстали и НЛМК. Кроме ММК, где дивидендная доходность составляет 5,6%, сегодня закроются реестры Алросы (текущая дивидендная доходность 4,6%) и Евротранса (3,5%) (последняя возможность для покупки этих акций под дивиденды была вчера).

Инвесторы ожидали сообщений с заседания совета директоров по дивидендам ЭсЭфАй, но информации по решению пока не поступала. Следующие отсечки ожидаются только на следующей неделе. Акции Алросы выглядит привлекательно, где сочетаются низкие уровни долговой нагрузки, валютная выручка и перспективы роста выручки.

Вчера начались торги акциями Озон Фармацевтики после IPO, которое прошло по 35 руб. за акцию. Капитализация компании на старте торгов составила 38,5 млрд руб. Компания привлекла 3,45 млрд рублей. Мы оцениваем перспективы компании положительно, сравнивая компанию с Фармстандартом. В понедельник Европлан, Русагро и Русгидро опубликуют операционные результаты за III квартал 2024 года.