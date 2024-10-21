«Цифра брокер»: В ожидании решения по ставке

Рынок накануне. Инвесторы занимают выжидательную позицию. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,42% до 2751,90 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,33% до 899,13 п. на фоне умеренного укрепления рубля. По итогам полной недели оба индекса показали снижение, на 0,10% и 0,46% соответственно, а рубль укрепился к китайскому юаню на 0,64% в преддверии очередного налогового периода.

Динамика в сегменте ОФЗ обнадеживает. Индекс RGBI впервые с начала сентября показал недельный рост, повысившись на 0,06%. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций за неделю практически не изменился, стабилизировавшись на уровне 322 б. п., в то время как доходности ОФЗ на отрезке кривой от двух до десяти лет незначительно повысились, на 4-10 б. п. Более выраженный рост доходностей наблюдался в облигациях на ближнем отрезке. Инвесторы остаются в ожидании заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики и решения по ключевой ставке. До этого времени активность может оставаться сдержанной. В принципе на рынке ОФЗ может развиться восстановление по итогам заседания регулятора, если решение по ставке совпадет с рыночным консенсусом. Тем не менее многое будет зависеть от риторики Банка России относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы, превысив 2700 долларов США за унцию. На рынке золота сохраняется сильный повышательный тренд, тем не менее стоит отметить, что к настоящему времени цены на золото отклонились вверх от линии 200-дневного скользящего среднего уже на 15,9%. Аналогичная картина наблюдалась в апреле текущего года, когда отклонение составило около 16%, после чего котировки золота перешли к консолидации. Таким образом, можно предположить, что на данном этапе потенциал дальнейшего повышения цен на золото может оказаться ограниченным, хотя золото по-прежнему обладает свойствами защитного актива с некоррелируемой доходностью и позволяет хеджировать валютные риски.

Новости, ожидания и торговые идеи. В пятницу на общем фоне более выраженный рост показали котировки акций Совкомфлота (FLOT 100,44 руб., +1,69%) после публикации компанией результатов по МСФО за I полугодие 2024 года, которые оказались лучше, чем можно было предполагать. Чистая прибыль сократилась до 323,8 млн долларов США, на 34,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, выручка снизилась на 16,1% до 1,019 млрд долларов.

Из корпоративных событий на текущей неделе внимание инвесторов привлечет намеченное на 25 октября заседание совета директоров ЛУКОЙЛа (LKOH 6964,0 руб., +0,37), на котором будет рассмотрен вопрос о промежуточных дивидендах. Внушительная денежная позиция на балансе компании и положительный скорректированный денежный поток позволяют рассчитывать на солидные дивиденды, которые могут составить около 1000 руб. на одну акцию за 2024 год, и из которых более 500 руб. ЛУКОЙЛ может выплатить по итогам девяти месяцев текущего года. В конечном счете решение совета директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам может придать импульс к повышению котировок акций компании.

Что касается рынка акций в целом, то наметившаяся в последние дни тенденция к некоторому укреплению рубля и ожидания перед заседанием Банка России окажут сдерживающее влияние на потенциал роста индексов на текущей неделе. Активность может оставаться пониженной вплоть до заседания регулятора, а индекс МосБиржи может колебаться в узком диапазоне 2700-2800 п.