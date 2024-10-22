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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление

В понедельник, 21 октября, на межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление.

В начале недели оно было не таким масштабным, как ранее. При этом новостной поток оставался без особенных изменений.

На этой неделе Банк России соберется на заседание и, с большой долей вероятности, повысит ключевую ставку. Базовый прогноз рынка предполагает рост до 20% годовых с 19% сейчас, но есть и более агрессивные ожидания в виде таргета в 22%. Инфляция позволяет действовать решительно.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 22 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 32,48 коп., до 96,0924 руб. Курс евро сократился на 45,49 коп., до 104,4016 руб. Китайский юань вырос на 1,02 коп. до 13,4733 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 13,4930 руб. (+0,82%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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