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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос

В понедельник, 21 октября, российский рынок акций вырос.

К завершению сессии индекс МосБиржи расширился на 0,77% до 2773 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,78% до 906 пунктов. 

В лидеры вышли бумаги компаний металлургического сектора.

Фаворитами дня оказались акции «Полюс Золота» (+5,96%) с опорой на рекорды в ценах на золото, «РусГидро» (+2,02%), «НорНикеля» (+1,53%), «Селигдара» (+1,35%), «Русагро» (+1,09%), НМТП (+0,97%), ОГК-2 (+0,93%), «Новатэка» (+0,86%), ТГК-1 (+0,85%), «Лукойла» (+0,73%). В минусе оставались бумаги МКБ (-3,95%), МКБ (-2,77%), «СПБ Биржи» (-2,25%), «Самолета» (-1,92%), «Системы» (-1,45%), «Юнипро» (-1,17%), «Мечела» (-1,01%), «Совкомфлота» (-0,99%), ТМК (-0,95%).

Индекс RGBI уменьшился на 0,17% до 99,83 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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