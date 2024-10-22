Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос В понедельник, 21 октября, российский рынок акций вырос. К завершению сессии индекс МосБиржи расширился на 0,77% до 2773 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,78% до 906 пунктов. В лидеры вышли бумаги компаний металлургического сектора. Фаворитами дня оказались акции «Полюс Золота» (+5,96%) с опорой на рекорды в ценах на золото, «РусГидро» (+2,02%), «НорНикеля» (+1,53%), «Селигдара» (+1,35%), «Русагро» (+1,09%), НМТП (+0,97%), ОГК-2 (+0,93%), «Новатэка» (+0,86%), ТГК-1 (+0,85%), «Лукойла» (+0,73%). В минусе оставались бумаги МКБ (-3,95%), МКБ (-2,77%), «СПБ Биржи» (-2,25%), «Самолета» (-1,92%), «Системы» (-1,45%), «Юнипро» (-1,17%), «Мечела» (-1,01%), «Совкомфлота» (-0,99%), ТМК (-0,95%). Индекс RGBI уменьшился на 0,17% до 99,83 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



