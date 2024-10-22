Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции В понедельник, 21 октября, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи поднялся на 0,57% до 2767,71 пункта. Индекс РТС вырос на 0,91% до 907,34 пунктов. Объем торгов увеличился до 62,2 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню изменилась на разнонаправленную. Азиатские рынки оставались в зоне смешанных колебаний, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка понижается. В секторе нефти не видно сколько-нибудь активных движений покупателей: растущий импульс затихает. Баррель Brent нейтрален около $74,01. Золото закрепляется около $2730 за тройскую унцию. Серебро стабилизируется рядом с $33,95 за унцию - это совсем рядом с максимумом 2012 года. Евро/доллар упал к 1,0816. Важные новости и отчетности дня: «Софтлайн» проведет заседание совета директоров;

акции «Озон Фармацевтика» войдут в базу расчета индекса МосБиржи IPO. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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