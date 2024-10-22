«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

В понедельник, 21 октября, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи поднялся на 0,57% до 2767,71 пункта. Индекс РТС вырос на 0,91% до 907,34 пунктов.
Объем торгов увеличился до 62,2 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню изменилась на разнонаправленную. Азиатские рынки оставались в зоне смешанных колебаний, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка понижается. В секторе нефти не видно сколько-нибудь активных движений покупателей: растущий импульс затихает. Баррель Brent нейтрален около $74,01. Золото закрепляется около $2730 за тройскую унцию. Серебро стабилизируется рядом с $33,95 за унцию - это совсем рядом с максимумом 2012 года. Евро/доллар упал к 1,0816.
Важные новости и отчетности дня:
- «Софтлайн» проведет заседание совета директоров;
- акции «Озон Фармацевтика» войдут в базу расчета индекса МосБиржи IPO.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»