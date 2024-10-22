«Альфа-Капитал»: Во вторник на открытии рынок акций РФ ограниченно снижается

Во вторник на открытии рынок акций РФ ограниченно снижается. Индекс МосБиржи сокращается на 0,07% до 2765 пунктов, индекс РТС отступает на 0,08% до 906 пунктов.

Индекс государственных облигаций RGBI поднимается на 0,08% до 99,89 пунктов.

Под давлением стартовали акции ОВК (-0,96%), ДВМП (-0,90%), МКБ (-0,84%), «М.Видео» (-0,74%), «РусГидро» (-0,70%), «Аэрофлота» (-0,69%). В плюсе держатся бумаги «Полюс Золота» (+1,56%), «Селигдара» (+0,92%), МКПАО «ТКС Холдинг» (+0,21%), «МосБиржи» (+0,19%), НМТП (+0,18%).

Нефтяной рынок завис в консолидации. Баррель Brent держится около $73,80. Золото поднялось до $2735 за тройскую унцию. Евро/доллар упал до 1,0824.

Курс китайского юаня на МосБирже укрепился до 13,5480 (+0,35%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»