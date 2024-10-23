«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль подрос дополнительно

Во вторник, 22 октября, на межбанковском рынке российский рубль подрос дополнительно.

Укрепление российской валюты идет медленными темпами, но уже третий торговый день подряд.

Фокус внимания рынка обращен на саммит БРИКС, а также предстоящее заседание ЦБ РФ в пятницу.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 23 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара укрепился на 49,94 коп., до 96,5918 руб. Курс евро расширился на 46,44 коп., до 104,8660 руб. Китайский юань поднялся на 7,30 коп. до 13,5463 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 13,5565 руб. (+0,41%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»