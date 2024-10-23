Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оказался под небольшим давлением Во вторник, 22 октября, российский рынок акций оказался под небольшим давлением. К завершению сессии индекс МосБиржи понизился на 0,23% до 2761 пункта. Индекс РТС сократился на 0,23% до 905 пунктов. Лучше рынка выглядели компании нефтегазового сектора. В минусе проторговались бумаги «СПБ Биржи» (-4,00%), ДВМП (-3,08%), ОГК-2 (-2,16%), БСП (-2,10%), «Фармсинтеза» (-1,93%), «Совкомфлота» (-1,89%), «ФосАгро» (-1,88%), «РусГидро» (-1,77%), «Россетей» (-1,66%), НЛМК (-1,58%). В «зеленой» зоне оставались акции «Русала» (+1,40%), «Газпрома» (+0,92%) с опорой на комментарии замминистра финансов РФ Моисеева о возобновлении госкомпаниями выплат дивидендов в 2025 году, «Новатэка» (+0,71%), «Русагро» (+0,51%), «Магнита» (+0,42%), «Северстали» (+0,40%), «Распадской» (+0,19%). Индекс RGBI опустился на 0,17% до 99,65 пунктов. Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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