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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций понизился

Во вторник, 22 октября, российский рынок акций понизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,45% до 2755,19 пунктов. Индекс РТС упал на 0,97% до 898,57 пунктов.

Объем торгов сократился до 56,9 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась смешанной. Биржи Азии преимущественно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете ограниченно понижается. Рынок нефти восстанавливает позиции, причем текущий отскок выглядит увереннее предыдущих. Баррель Brent поднялся до $75,86. Золото повысилось до $2739 за тройскую унцию. Серебро подорожало до $34,46 за унцию. Евро/доллар оказался еще ниже, возле 1,0804.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Полюс Золото» и «Газпромнефть» проведут заседания советов директоров;
  • «Промомед» проведет ВОСА;
  • «Лента» представит результаты за III квартал 2024 года;
  • «РусГидро» выпустит операционные результаты за 9 месяцев 2024 года;
  • продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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