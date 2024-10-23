«Цифра брокер»: Консолидация перед решением регулятора

Рынок накануне. Инвесторы пересматривают позиционирование на рынке акций с приближением заседания Банка России. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,45% до 2755,19 п., индекс РТС ослаб на 0,97%, снизившись до 898,57 п. Индекс государственных облигаций RGBI завершил день незначительным падением, на 0,16% до 99,66 п.

Рыночный консенсус в отношении итогов заседания Банка России сводится к повышению ключевой ставки до 20% по следующим причинам: инфляция сильно превышает целевые значения, Минфин наращивает планы по расходам на этот год, что влечет дефицит бюджета на 2025-2027 годы. Кроме того, в октябре значительно выросли инфляционные ожидания населения, и потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4% (это максимальное значение показателя с марта 2022 года. И, наконец, темпы роста кредитования не замедляются, Корпоративный кредитный портфель за месяц вырос на 2%, а портфель физлиц на 1,1%. Замедление в сегменте розничного кредитования обусловлено исчерпанием лимитов по семейной ипотеке. Недавно на программы льготной ипотеки были выделены дополнительные 140,1 млрд руб., но судя по текущим темпам выдачи ипотеку они будут израсходованы быстрее, чем за месяц.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Whoosh (WUSH 163,88 руб., -1,56%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 1,3%. Стоит отметить, что у ВУШ не лучшее финансовое положение: по итогам I полугодия 2024 года коэффициент «Чистый долг/EBITDA» компании составлял около 2х (при том что около 75% от операционной прибыли компании уходит на обслуживание долга), и компания привлекла дополнительные 4 млрд руб. под плавающую ставку КС+2,5%. III квартал текущего года компания может закончить с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, по которым наша целевая цена составляет 160 руб. за одну акцию.

Селигдар (SELG 51,73 руб., -1,24%) сократил объём производства золота до 5,937 тонн, на 5% по итогам 9 месяцев 2024 года. Объём реализации золота вырос на 15% до 5,672 тонн. Производство олова сократилось на 22% до 1,751 тонн. Производство меди увеличилось на 65% до 1,435 тонн. Выручка от реализации золота выросла на 43% и составила 26,7 млрд руб. благодаря повышению цен на золото и росту объемов реализации. Тем не менее у компании есть обязательства, номинированные в золоте (золотые облигации).

Совет директоров Sоftline (SOFL 129,08 руб., -0,74%) утвердил обратный выкуп акций в размере до 5% от уставного капитала. Выкупленные акции будут использованы для финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников. Также компания сообщила об открытии первого офиса в Узбекистане.