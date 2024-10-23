«Альфа-Капитал»: В среду на открытии рынок акций РФ развивает понижение

В среду на открытии рынок акций РФ развивает понижение. Индекс МосБиржи падает на 0,50% до 2741 пункта, индекс РТС сокращается на 0,51% до 894 пунктов.

Индекс государственных облигаций RGBI расширяется на 0,02% до 99,68 пунктов.

В минусе начали день бумаги ОВК (-2,81%), «М.Видео» (-1,78%), «Фармсинтеза» (-1,57%), «СПБ Биржи» (-1,37%), ТМК (-1,16%), «Селигдара» (-1,01%), «Мечела» (-0,86%). В «зеленой» зоне движутся акции «Русагро» (+0,57%), ЭН+Груп (+0,49%), «Полюс Золота» (+0,39%), «Самолета» (+0,28%), «РусГидро» (+0,27%).

После утреннего подъема рынок нефти встал в консолидацию. Баррель Brent стабилен около $75,65. Золото подорожало до $2751 за тройскую унцию. Евро/доллар провалился к 1,0789.

Курс китайского юаня на МосБирже повышается до 13,5585 (+0,12%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»