«Цифра брокер»: Невыразительная динамика

Рынок накануне. На рынке сохраняется нисходящая динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.

В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,20% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее.

Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI в среду вплотную приблизился к годовым минимумам и может проверить их на прочность еще до заседания регулятора. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях, что подтверждается результатами аукционов Минфина в среду. Аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS и с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Курс китайского юаня на Московской бирже в среду практически не изменился на фоне крайне низкой торговой активности. В ближайшие дни краткосрочную поддержку рублю могут оказать запланированные на конец октября налоговые выплаты экспортёров.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров Полюса (PLZL 14518 руб., -0,67%) рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. На этом фоне акции Полюса сначала восстановились на 3,4% от дневных минимумов, но не удержались на траектории роста и завершили день в минусе. Оптимизм инвесторов подпортила динамика котировок золота, которые к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже показали снижение на 1,3%. Что касается дивидендов Полюса, доходность хоть и не слишком привлекательная на фоне текущих ставок, но важен сам факт возобновления компанией дивидендных выплат, несмотря на высокие капитальные расходы, связанные с развитием проекта «Сухой Лог».

Динамику хуже рынка показали акции НОВАТЭКа (NVTK 929,4 руб., -3,21%). Из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. Мы полагаем, что основные ограничения уже были введены, и новые ограничительные меры на позиции компании не повлияют. НОВАТЭК продолжает генерировать прибыль, в то время как результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно, сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании и ожидаем, что ситуация с отгрузками с «Арктик СПГ-2» со временем разрешится.

«Ламбумиз» объявил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 425-460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации от 8–8,7 млрд руб. Планируемый объем размещения составит 0,8-1 млрд руб., доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%. В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, а мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале компании. Все привлеченные в ходе первичного размещения средства останутся на балансе компании и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса.