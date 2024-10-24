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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил снижение, набирая при этом обороты

В среду, 23 октября, российский рынок акций продолжил снижение, набирая при этом обороты. Индекс МосБиржи сократился на 0,74% до 2734,93 пунктов. Индекс РТС упал на 0,78% до 891,54 пунктов.

Объем торгов вырос до 64,9 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась умеренно негативной. Азиатские рынки оказались под давлением продавцов, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете отступает. Сектор нефти движется в русле восстановления. Баррель Brent укрепился до $75,91. Золото подорожало до $2723 за тройскую унцию. Серебро понизилось до $33,87 за унцию. Евро/доллар все так же летит вниз и теперь касается 1,0788.

Важные новости и отчетности дня:

  • X5 Group представит финансовые результаты за III квартал 2024 года по МСФО;
  • число требований на получение пособия по безработице за неделю в США;
  • продажи новых домов в сентябре в США;
  • индекс деловой активности в промышленности США от Markit в октябре;
  • международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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